Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・宮舘涼太（３３）が１９日、都内で行われた映画「黒牢城」初日舞台あいさつに主演の本木雅弘（６０）、吉高由里子（３７）らと出席した。

本木は「作品は新たな『航海』にこぎ出す、私は『後悔』が始まる」と“公開”にかけたあいさつ。宮舘も「今日は初日を迎えられることをうれしく思っています。こんなあいさつでどう“かい？”」と韻を踏んで続き、盛り上げた。

物語は籠城作戦を決行している荒木村重（本木）の城で殺人事件が発生。怪事件が続き、謎の解明に乗り出す。宮舘は荒木に忠義を尽くす家臣の乾助三郎を熱演した。

宮舘は、本木から「『舘様はカメレオン俳優だよね』と言ってもらった」と忘られない言葉をもらったことを明かすと、真剣な表情で続けた。

「そうなれるように頑張ろうと思った。これからいろいろな作品で、その言葉の意味を確かめながら自分で道を切り開いていく努力をさせていただこうと“おめぇ”ました」

最後に惜しくもかんでしまい、意図せず笑いを起こしてしまうと、本木から「今のもそう。バラエティー担当と思われているかもしれないけど、こうやって自然に立ち振る舞える。末恐ろしい」と大絶賛された。