タレント、モデル、ユーチューバーなどとして活躍していた小高実優（24）が19日、インスタグラムを更新。芸能活動と全SNS活動を終了することを発表した。

小高は「皆さまへ」と題した文章で「いつも活動を応援していただきありがとうございます。この度、芸能活動及び全てのSNS活動を終了することをご報告いたします。突然のご報告になってしまった為、驚かせてしまったと思いますが私なりにたくさん悩み、考えた末に出した前向きな決断です」と書き出した。

そして「3歳に芸能活動を始めて21年間もの間、お仕事で関わってくださった皆さま、応援してくださった皆さま、本当に感謝してもしきれません。ありがとうございました。一生忘れることのない貴重な経験をさせていただきました。今後どこか街中などで私を見かけることもあるかと思います。その際はどうか温かく見守っていただけたら幸いです。今まで本当にありがとうございました。皆さまにたくさんの幸せがありますように」とつづった。

小高は20日朝現在、約18．4万人のインスタグラムフォロワーがおり、YouTubeの登録者数も約12．4万人を誇るなど、インフルエンサーとしても活躍。ABEMAの恋愛リアリティー「今日、好きになりました。」など数々の番組やCMなどに出演。グラビアメディアなどでも人気だった。