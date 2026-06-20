◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）

獲物を手元まで呼び込んだ。岸田は体の開きをグッと我慢し、最後は左手一本で振り抜いた。打球は、長い滞空時間を経て左中間スタンドに飛び込んだ。０―３の５回２死一塁。無失点投球を続けていた先発・金丸の初球、１１０キロカーブをすくい上げる４号２ラン。今季初、通算では４試合目の「巨人の４番」起用で待望の初アーチに「何とか食らいついて打つことができました」。１点差に迫る意地の一振りで、反撃ムードを高めた。

心優しいキャプテンとしてチームを引っ張っている。今季、ある広島戦後の夜。泉口と中山を誘って焼き肉を食べに出かけた。野球談議のみならず、プライベートの話題まで、仲間と気の置けない時間を過ごした。フレンドリーな岸田は店員も会話に巻き込み、場も盛り上がったという。初めて岸田会に参加した中山は「楽しかったです！」。つかの間の休息でリフレッシュした。

主将、扇の要、そしてこの試合のように４番打者と“マルチタスク”を求められる背番号２７。「僕自身すごくやりがいも感じますし、全然しんどいとかはない。逆にしっかり期待に応えたいなという気持ちの方が強い」と重責を歓迎し、モチベーションに変えている。接戦が増える中で「どっちに（勝敗が）転ぶのか分からない試合がずっと続いていますし、これからも数多くなってくると思う。勝ちきれたら強いチームになっていくと思う」。穏やかでも頼もしいキャプテンが、チームをまとめ上げる。

（臼井 恭香）