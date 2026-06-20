◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）

リーグ戦の再開初戦で巨人が最下位の中日に敗れ、首位から一気に３位に転落した。先発した竹丸和幸投手（２４）が５回５安打３失点。４四球を与えるなど粘れず、自身４連敗となる６敗目を喫した。５回、今季初めて４番に座った岸田行倫捕手（２９）が４号２ランを放ち１点差に詰め寄ったが、その後は相手の好守や守備妨害を取られる不運も重なり、反撃もそこまで。１１安打を放ちながら９残塁と拙攻も響いた。２０日はウィットリーを先発に立て、やり返す。

流れを変えようと思い切って打順を変えたが、かみ合わなかった。リーグ戦再開で黒星スタートとなった橋上監督代行は「ヒットはある程度出ましたけども、なかなか得点につながらなかった。こちらのベンチワークの反省はありました」と敗戦の責任を自身の采配とした。１１安打も得点は岸田の２ランのみ。０・５差をつけていた阪神、ヤクルトがともに勝利し、首位から一気に３位に転落した。

投手陣の奮闘で１０勝６敗２分けと勝ち越した交流戦で打線は３番が日替わりで固定できず、１８試合で８人を起用してきた。この日は今季出場全試合４番のダルベックを３番に詰めて繰り上げる形で起用。岸田を今季初の４番に入れた。相手先発の金丸から６回までに１０安打。ダルベック、岸田ともに２安打したが後続がつながらず、９残塁と打線改造は実らなかった。

１点を追う７回には無死一塁、カウント２―２から一塁走者の松本がスタート。ダルベックが空振り三振となった際に本塁ベース寄りに体が倒れた。捕手・石伊の二塁送球は高く浮き、松本は盗塁と思われたが、長井球審はダルベックが送球を妨害したとして守備妨害を宣告。橋上監督代行はベンチを出て確認したが、走者もアウトで２死走者なしとなった。「審判の判断ですから、致し方ない。ああいったものも含めて、あまり流れが良くなかったのかなっていう感じはしますけどね」。結果的に大きなプレーとなった。

悔しい１点差負けの中でも収穫はあった。「８番・右翼」で今季初スタメンの増田大がプロ初の猛打賞。「ファームの方で左投手に対する打率も非常に良かったですし、打撃練習を見てても非常に内容も良かったですから」と的中した。先発・竹丸が５回３失点で降板後、赤星、中川、田和、堀田のリリーフ陣が１イニングずつ一人の走者も出さない完全リレー。最後まで僅差の試合とし改めてブルペンの層の厚さも示した。

キャベッジが３回２死一、三塁で三ゴロに倒れて２６打席無安打となった後、コンディション不良で４回から途中交代する非常事態もあり敗戦。それでも２０日にも首位復帰の可能性はある。「こちらの方がもう少し（打線が）つながるような作戦も絡めたものが必要だったかな、というのは反省として残りました」と最後まで選手を責めず切り替えた。（片岡 優帆）