◇セ・リーグ 広島2―9ヤクルト（2026年6月19日 神宮）

広島は19日、攻守でのミスが響いて敵地でヤクルトに大敗を喫した。攻撃では、ファーム・リーグで打率・360を誇る佐藤啓介内野手（25）を「1番・ファースト」で今季初先発に指名。8回に待望の今季初安打をマークしたものの、得点に絡むことはできなかった。交流戦明けのリーグ戦再開初戦は、5年連続黒星発進。借金は再び今季最多タイの14に膨らんだ。

神宮の赤いファンが沸いたのは、6点を追う終盤7回の一度だけだった。2死一塁で、5番・ファビアンが豪快な5号2ラン。吉村が初球に投じた外寄り直球を振り抜き、左翼上段へ運んだ。この日唯一の得点シーンだ。

「初球から積極的にいき、甘く来たボールを一発で捉えられた。タイミングはしっかり取れているから、状態は良くなっている」

反転攻勢に転じたいリーグ戦再開初戦。首脳陣は打線の起爆剤として、再昇格した佐藤啓を「1番・ファースト」で今季初先発に指名した。2軍戦では出場25試合で打率・360、3本塁打、13打点を誇る25歳。片りんを披露したのは8回だ。

投手内野安打の勝田を2死一塁に置いた場面。2番手・丸山翔にファウル2球で追い込まれながら、3球目の153キロ外角直球を中前へ鋭く弾き返した。16打席目にして生まれた待望の今季初安打。明日につながる、数少ない光明だった。

「僕は1打席1打席が勝負。最後まで必死に集中して打席に入れたけど、もう少し改善できる部分もあると感じる。そこは反省してやっていきたい」

3年目の今季は初の開幕1軍を射止めながら、代打では11打席無安打。この日チームは敗れ、得点にも絡めなかったものの、最後に1本が出たことで重圧は軽減されるはずだ。

攻撃では名原のミスで流れが変わった。4回1死から一塁線へ絶妙のセーフティーバント（記録は内野安打）を決め自軍のリクエストでアウト判定がセーフに覆った直後、菊池の打席で痛恨のけん制死。再びリクエスト要求しても判定はアウトのままだった。

「投手の動きを見てしまい、ワンテンポ遅れた。あのけん制死で今日は負けた。明日スタメンを外されてもおかしくない。自分をしっかり見つめ直してやっていくしかない」

6試合ぶりに今季9度目のマルチ安打を放っても、名原は猛省する。新井監督は「スキを見せたら、流れは変わっていく」と指摘した。発展途上の選手が大半を占める若いチーム。味わった悔しさは人を、チームを、成長させると信じたい。（江尾 卓也）

◇佐藤 啓介（さとう・けいすけ）2001年（平13）5月24日生まれ、愛知県大治町出身の25歳。中京大中京では3年夏の愛知大会4強で甲子園出場なし。静岡大では1年秋からベンチ入りし、大学通算19本塁打。23年育成ドラフト2位で広島入り。1年目の24年6月7日に支配下選手へ昇格し、同9日のロッテ戦で1軍初出場。1メートル82、93キロ。右投げ左打ち。