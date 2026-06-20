「ダイエット効果のある薬を譲ります」。

ＳＮＳ上では、そんなうたい文句で糖尿病治療薬が不正に販売されている。美容目的で個人間の取引が行われているようだ。

医薬品には副作用がつきものだ。病気でもないのに使えば、かえって健康を損ないかねない。国や自治体は、不正販売への監視を強めるとともに、拡大を防ぐ対策を講じる必要がある。

大阪府警が今月初旬、糖尿病治療薬の「マンジャロ」を無許可で転売するなどした男女３人を医薬品医療機器法違反の疑いで書類送検した。この薬をＳＮＳを通じて販売したり、販売目的で自宅に保管したりしていたという。

マンジャロは「ＧＬＰ―１受容体作動薬」と呼ばれる薬の一種だ。インスリンの分泌を助け、血糖値を下げる作用がある。減量効果がある点でも知られている。

米国の製薬会社が開発し、日本では２０２３年に保険適用された。本来は、医師の処方を受けて患者が自分自身に注射する。

ところが、糖尿病の患者の一部が、自身の治療のための薬を金銭目的で転売するケースもある。

また、美容クリニックなどが痩身（そうしん）効果をうたって自由診療でも処方しているため、糖尿病の患者でなくても入手が可能だ。

医薬品を販売するには、都道府県の許可が必要になる。無許可で販売する違法行為が横行しているとしたら問題だ。

ＳＮＳでは、手軽に個人同士で物の売買ができることから、深く考えずに不正販売に手を染めるケースも多いのだろう。

東京都が、薬の不正販売が疑われる投稿としてＸ（旧ツイッター）上で警告した件数は２５年度、４９７件に上った。そのうちマンジャロなど糖尿病の薬に関する投稿が７５％を占めていた。

自治体や警察は、違法行為には厳しく対処すべきだ。医薬品の無許可販売は犯罪に当たると周知することが欠かせない。

マンジャロなどには、嘔吐（おうと）や下痢、膵炎（すいえん）といった副作用がある。糖尿病でない健康な人にとっての安全性や有効性は確認されていない。美容目的で使用した場合、副作用被害があっても、国の救済制度の対象にはならない。

過去には美容目的の処方が増えてこの種の薬が品薄になり、糖尿病患者が入手しにくくなる問題も起きた。政府は、病気を治すため本当に薬を必要としている患者に届くよう、一定の規制を設けることも検討してはどうか。