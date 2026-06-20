カンテレのサッカー番組「水曜はJ！」（7月8日深夜1時49分、関西ローカル、TVer配信予定）で、JリーグFC町田ゼルビアのDF中村帆高（28）と同局の舘山聖奈アナウンサー（28）が、夫婦としてテレビ初共演する。

MCはお笑いコンビ、ジョックロックの福本ユウショウ、ゆうじろー。今回は「知られざるJリーガー夫婦の素顔」をテーマに、出会いから結婚、第1子誕生後の現在の生活までをトーク形式で深掘りする。

大学生の時に舘山アナに初めて会ったという中村は「この子カワイすぎる！ めちゃくちゃカワイイ！」と一目ぼれし、「その日から結婚を意識した」と告白。

「普段はディフェンダーだけど、取りに行くときは取りに行く！」と猛烈アプローチを続け、交際に発展したという。

2人は23年に結婚し、第1子も誕生。中村が関東、舘山アナが関西と離れて暮らす中でのコミュニケーションや支え合いについても語られる。

収録後、中村「最初（のバラエティー番組出演）はカンテレさんがいいなと思っていたのでうれしかったです。でもこの話が決まってからはずっと緊張していました」と安堵（あんど）の表情。舘山アナも「いつもの家での2人は、おもしろい感じではないので大丈夫かなと不安でしたが、ジョックロックさんが盛り上げてくれて楽しかったです」とほほ笑んだ。

夫婦初共演に向けて台本は一緒に読んだものの、大きな“作戦会議”はしなかったという。夫婦円満の秘訣（ひけつ）について、舘山アナは「何でもいいから毎日話すこと」、中村も「感謝や愛情は言葉で伝える。思っているだけでは伝わらない」ときっぱり。一方で「夫婦間でイエローカードを出したいこと」のコーナーでは、思わぬ本音が飛び出す。

舘山アナが「この際言わせていただきます！」と切り出したのは、中村選手の“独り言”。練習から帰宅後は昼寝が習慣で疲れているのは理解しつつも、起きてくると「あー、しんどい」とこぼす点が気になるといい、「私が夕食作りや育児で忙しくしている時間帯に昼寝したのに、普通回復したかなと思うじゃないですか」とぶっちゃけた。

中村は「こんな風に思っていたんだ…と意外でした。世間の男性の共感を得たいです」と苦笑い。幸せいっぱいの新婚夫婦でありながら、等身大で親しみやすいJリーガー夫婦のリアルが詰まった放送となりそうだ。