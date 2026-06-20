この夏の左腕市場は、たった一人の名前で空気が変わる。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は１９日（日本時間同日）、今夏のトレード期限前市場で最大級の目玉とされるタイガースのタリク・スクバル投手（２９）を巡る争奪戦の内情に切り込んだ。２０２６年のトレード期限は米東部時間８月３日午後６時（日本時間４日午前７時）。残り６週間半の段階で、同メディアのケン・ローゼンタール記者は「最も獲得の可能性が高いチーム」を、地区優勝の有力候補でプレーオフ１回戦免除を狙える強豪から洗い出している。

名前が挙がったのはナ・リーグのドジャース、ブレーブス、ア・リーグのヤンキース、さらに中地区首位を争うホワイトソックスかガーディアンズだ。ワイルドカード争いが中心の球団は、期限時点で残る年俸約１０００万ドル（約１５億７０００万円）近い負担と有望株流出を嫌がる。要は「世界一へ一直線」の球団でなければ、この超高額レンタルに手を出しづらい。

もちろんドジャースは獲得できる駒を持つ。だが、今回浮かび上がったのは「動ける」ことと「動くべき」ことは別、という冷徹な現実だ。ブレイク・スネル投手（３３）、タイラー・グラスノー投手（３２）らが故障者リストから戻れば、投手陣は一気に厚みを取り戻す。高値づかみを避けたいドジャースが、ここで無理に若手を積む必要は薄い。

むしろ不気味なのはブレーブスだ。先発ローテーションに故障者が相次ぎ、補強の切迫感はドジャース以上。外部評価ではファーム組織がＭＬＢ公式で２４位、ＦａｎＧｒａｐｈｓとジ・アスレチックのキース・ロー氏で２７位と低いが、球団内部は「近年で最も層が厚い」と自信を持つ。来月のドラフトでも全体９位と２６位の指名権を持ち、攻める材料はある。

ヤンキースもマックス・フリード投手（３２）が復帰すれば先発陣の厚みは増す。ガーディアンズ、ホワイトソックス、ブルワーズは代償を払う可能性が低いと見られ、マリナーズも積極姿勢ではない。ローガン・ギルバート投手（２９）やジョージ・カービー投手（２８）を手放して、今季限りのスクバルを２、３か月だけ抱える意味は薄いからだ。

２年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞を受けた左腕が動けば、勢力図は一夜で塗り替わる。だが、この争奪戦は単なる金満バトルではない。誰が本気で世界一を買いに行き、誰が冷静に撤退するのか。スクバル市場は、各球団の腹の底まで暴き出している。