イタリアのフィレンツェでチームメートだった

国際バレーボール連盟（FIVB）は日本時間17日、公式インスタグラムを更新。7月7日の「世界バレーボールデー」に向け、選手のキャリアを形成した友情にスポットライトを当てた。ドイツ代表のリナ・アルスマイヤーが挙げたのは、日本代表の主将・石川真佑との関係。イタリア・セリエAのフィレンツェで同僚だった時の交流などについて明かすと、ファンから「心が温まる」と賛辞が寄せられた。

石川とアルスマイヤーはともに2023年にフィレンツェに加入。FIVB公式インスタグラムが公開したインタビュー映像の中で、アルスマイヤーは「私たちの友情が始まったのは、イタリアでの最初のシーズンで、2人ともフィレンツェでプレーしていました。3年前、私たちはそれぞれ地球の反対側からやってきて、イタリアで一緒になったんです」と笑顔で振り返った。

「私たちは同じ状況にいました。完全に新しい環境で、知っている人もいないし、クラブのことも、言葉も分からない。それで最初から少し同志愛を感じるようになりました。私たちは近くに住んでいたので、最初のうちは私が彼女を練習に一緒に連れて行っていました。車で一緒に練習に向かっていたんです。そうして2人の道のりは始まり、日に日にお互いのことをよく知るようになりました」

他にも日本のライスクラッカー（米菓）が好きだというアルスマイヤーに、日本に一時帰国した石川がお菓子を買ってきてくれたことなど、2人の思い出話も楽しそうに披露。石川の尊敬するところとして、落ち着きや細かいところまで大事に努力する姿勢を挙げ、最後は「マユ、頑張ってね。何よりも自分を信じて。あなたならできるって信じているから。いつも味方だよ」などとエールを送った。

2人の絆が感じられるこの投稿に、海外ファンからは「リナが友情について話す姿はとても偽りがなく、心が温まる。正直、感動しちゃった」「私のお気に入りのデュオ」「とてもキュートでステキな友情」「美しい友情だ……」「いつかまた2人が同じチームでプレーするところが見たい」「こんな話もっとちょうだい」と歓喜の声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）