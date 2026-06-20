下半身のコンディション不良のため故障班で調整していた巨人の石塚裕惺内野手（２０）が２４日の３軍・スバル戦（Ｇ球場）で２か月ぶりに実戦復帰を果たすことが１９日、わかった。「ＤＨ」で出場予定。この日はファーム・リーグ、中日戦（Ｇタウン）の試合前練習に参加。遊撃でのノックや走塁練習、フリー打撃では広角に鋭い打球を放つなど、順調な回復ぶりをアピールしていた。

完全復活へ、大きな一歩を踏み出す。石塚は、フリー打撃の打球が顔面に直撃して負傷した泉口に代わって４月２１日に１軍に緊急昇格。同２２日の中日戦（前橋）でプロ初スタメン初打点を挙げた。同２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では「３番・遊撃」でフル出場したが、その後に下半身に違和感を覚え、同２６日に出場選手登録抹消となり、故障班に合流していた。「チャンスの中でこうなってしまった。自分の中でももったいないと思いましたし、悔しい思いです」と語り、懸命にリハビリに取り組んできた。

今月１６日にはＧ球場で行われたライブＢＰで、山崎から左越えの本塁打を放つなど状態も上がってきていた。「出力的なところは強く振れたりしていた。あとは実戦を重ねていくだけ」と語っていた石塚。巨人の未来を担う男が、着々と復活へ向けて歩みを進めている。