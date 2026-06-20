◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２−３中日（１９日・東京ドーム）

中日は接戦を制し、リーグ戦再開の初戦を白星発進した。先発した金丸は毎回の１０安打を許しながらも、６回２失点と粘投。５回２死一塁で岸田に４号２ランを被弾したが、３回までにもらった３点の援護を守り抜いた。自身のビジターでの連敗を４で止め、５勝目をマーク。通算６登板目で巨人戦初白星をつかみ、「打たせて取るピッチングができた」と汗を拭った。

チームは、７勝１１敗で交流戦を終えた。１３日には今季ワーストの借金２０を抱えたが、最終戦となった１４日の試合後に、朝田球団本部長は「チームと球団が一体となって戦っていきたい」と、変わらず井上監督をサポートしていく考えを示した。指揮官も「風向きは変わると思っています」と、反撃を誓った。その言葉を予感させる白星に「苦しい戦いだったけど、勝ててよかった」と、うなずいた。

今季初の敵地２連勝で借金は１８。「一つずつ勝ち星を拾っていくだけ」と井上監督。競り勝った一勝をきっかけに、セ・リーグ最下位からの巻き返しを図る。（森下 知玲）