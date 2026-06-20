◆パ・リーグ オリックス６×ー５西武＝延長１０回＝（１９日・京セラドーム大阪）

オリックス・太田は静かに燃えていた。まずは１点を追う９回１死、岩城から右越えに起死回生の４号同点ソロ。土壇場で試合を振り出しに戻すと、延長１０回は１死二、三塁で浜屋から右前に劇打を運んだ。１２年５月１日のロッテ戦（京セラＤ）以来、１４年ぶりの２試合連続サヨナラ勝ち。１点ビハインドの６回２死一、二塁で見逃し三振に倒れた太田は「前の打席はチャンスで打てなかった。やり返す気持ちで」と、悔しさを最高の形で振り払った。

５月２２日に右ふくらはぎの打撲で出場選手登録を抹消されたが、２日の巨人戦（東京Ｄ）で再昇格。「丈夫な体」を手に入れるため、開幕前には濃縮酸素が安定供給されるリラクゼーションチェアを自宅に置いた。毎日３０分〜１時間、腰を据えて疲労を回復。「結構、眠りやすくなる効果がある。ナイターからデーゲームの日とかに使って、いい眠りができる」と、阪神・高橋らも使う“秘密兵器”で、好パフォーマンスにつなげている。

３位を死守し、今季から背番号１を背負うヒーローは「この勢いのまま、明日もいけたら」と、満面の笑みを浮かべた。（南部 俊太）