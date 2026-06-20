プロボクシングのトリプル世界戦興行「Ｕ―ＮＥＸＴ ＢＯＸＩＮＧ６」（７月２０日、東京・両国国技館）の発表会見が１９日、都内で行われた。メインイベントのＷＢＡ世界バンタム級王座決定戦では、同級１位の増田陸と同級２位の比嘉大吾が対戦。比嘉は世界的にも極めて異例となる４戦連続での世界挑戦となる。前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者・寺地拳四朗は、ＷＢＯ世界スーパーフライ級王座決定戦で世界３階級制覇に挑む。ＷＢＣ世界ライトフライ級王者・岩田翔吉は初防衛戦に臨む。

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「やっぱりボクシングは天職だなと思い、帰ってまいりました。すいません」。会見の冒頭、比嘉は３度目の引退宣言を撤回した。「３回連続で引退詐欺をしてしまったが、この場を借りて『もう引退しません』と。これからは続けられる以上は続けたい。よろしくお願いします」。現役続行へ迷いない決意を示した。

営業マンへの転身を本気で考えていた。昨年７月、ＷＢＡ王者アントニオ・バルガス（米国）に挑戦するも引き分けに終わり「引退します」と明言。スポンサー企業に営業職として入社するつもりだった。「年明けに就職すると決めていたが、ボクシングをやるのと両方をイメトレしてみたら、より良かったのがボクシングをやる人生だった」。営業をする姿も頭に描いてみたが「１件も（契約を）取れずに終わった」と明かし「急にできるほど甘い世界じゃない。営業の皆様にもごめんなさいと言いたい」と苦笑した。

ＷＢＡ同級王座は、今月１４日にジェシー“バム”ロドリゲス（米国、帝拳）が正規王座を獲得。休養王者には堤聖也（角海老宝石）がいる。バムは７月２０日までにスーパー王者に昇格するか王座を返上する見通しだ。現状では正規王座が存在する中での王座決定戦となるが「自分は雇われの身。社長が決めた仕事を果たすだけ」と笑い飛ばした。

世界的にも極めて異例の４戦連続での世界挑戦。「これについては関係者のみなさまに感謝しております」と頭を下げた。増田との決定戦で勝てば、１８年４月に計量失格でＷＢＣフライ級王座を剥奪されて以来８年３か月ぶりの世界王座返り咲き。元ミニマム級王者・高山勝成の５年１１か月を上回る国内最長ブランク記録となる。４月２日から練習を再開し、すでにスパーリングも始めている。「やり始めたら、やっぱりボクシングが楽しい。世界王者になるという覚悟で挑みます」。「天職」と呼ぶリングに、再び人生を懸ける。（勝田 成紀）

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一方、増田は１２戦目での世界初挑戦へ「しっかりクリアして、必ず世界チャンピオンになりたい」と決意を示した。今年３月のＷＢＡ挑戦者決定戦で元世界５階級王者のノニト・ドネア（フィリピン）を８回ＴＫＯで下し、「とても大きな自信になった」という。一撃必殺の左ストレートが武器だが「左で決めたいというこだわりはそんなにないが、ＫＯにはこだわりがある。右でも倒す自信はある」とＫＯ決着を予告した。