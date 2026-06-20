メキシコに0-1、グループ1位逃す

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が開催国の一つメキシコに0-1で敗れた。勝てばグループ1位が決まるところだったがチャンスを逃した。守備のミスで先制を許し、攻撃でも思うようにペースを握れない展開。メディアからは、エースのソン・フンミン（LAギャラクシー）の起用法に異論が噴出している。

韓国は後半5分、ゴール前の浮き球をキャッチしようとしたGKとDFが交錯。この間に先制ゴールを許した。ソン・フンミンは3-4-2-1のワントップで先発したものの、後半12分に交代。途中交代はチェコ戦に続き2試合連続だった。

韓国メディア「OSEN」は「悔しいオフサイド＋ドリブル成功100％ ソン・フンミンの交代タイミングの早さが悔やまれる」という記事を掲載し、ホン・ミョンボ監督の采配に疑問を呈している。

3-4-2-1のワントップとして先発したソン・フンミンの役割を「ホン・ミョンボ監督はソン・フンミンの裏への抜け出しと連携、イ・ガンインのパスを活用して、メキシコ守備陣の背後のスペースを狙った」と見ており、前半16分、GKの頭を越えるループシュートがオフサイドとなった場面を「このシーンは、メキシコの守備を最も大きく揺るがした瞬間のひとつだった。ソン・フンミンがスペースを見極めて動き出し、イ・ガンインのパスがその動きを活かした。韓国が前半に見せた数少ない脅威的な攻撃だった」と称賛した。

一方で「ソン・フンミンの全体のスタッツは、フォワードを基準にすれば華やかなものではなかった」としたのは、得点とアシストがなかったのが原因だ。ただドリブルは3度すべて成功、競り合いにも5回すべて勝っている。ドリブルも競り合いも100％成功という数字に記事は「試合の流れが完全に相手に渡ってしまう前に、もう一度ソン・フンミンに賭けてみる（残してみる）という選択肢も考えられた」と主張した。

さらに韓国は終盤、攻撃の枚数を増やしたがチャンスは多くなかったと指摘。「攻撃指標こそ爆発的ではなかったが、ボールを失わずドリブルで前進できていたソン・フンミンをもう少しピッチに残していればどうだっただろうか。メキシコ戦の敗戦後に残る、疑問の1つだ」と、交代を惜しんでいる。



（THE ANSWER編集部）