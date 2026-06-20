◆米大リーグ カブス―ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝フェンウェイパーク）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）は「４番・ＤＨ」、ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は「７番・三塁」で先発。日本人・右打者対決が実現した。試合前の２人は、外野で約５分間、笑顔を交えて再会を喜びあった。

試合前ミーティングの前に、フィールドに出てきた岡本。外野でキャッチボールを行っていた鈴木を見つけて、徐々に近づいていくと、気づいた鈴木は駆け寄って岡本に抱きついた。ハグしたまま、ゆらゆら。背中をポンポン。再会の喜びが爆発した。

試合前の鈴木は「特に仲良くないですよ。ＷＢＣで一緒にプレーしたからって、仲良いとは限りません」と語っていたが、当然、分かり切ったジョークでもあった。実は前日の段階から、岡本にテキスト・メッセージを送っていた。開幕から２か月足らず。お互いが楽しみにしていた交流戦だ。身振り手振りを加えての談笑は約５分に及んだ。敵味方に分かれて戦う３連戦の幕開けに、互いにエールをおくり、健闘を誓いあった束の間の時間…。

岡本が海を渡って、メジャーの日本人右打者は２人となった。日本人右打者が同一試合でプレーしたのは、２００８年８月１６日、パドレスの井口資仁が二塁で先発し、フィリーズの田口壮が代打で出場して以来。共にスタメンでの対決は、同年５月１７日、井口が「２番・二塁」とマリナーズ・城島健司が「５番・ＤＨ」で実現して以来、実に１８年ぶりのこととなる。

初夏の日差しに緑の蔦が映えるリグレーフィールドで、日本人右打者伝説が生まれるか―。２人の打席から目が離せない。