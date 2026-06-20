◆米大リーグ カブス―ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝フェンウェイパーク）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、本拠のブルージェイズ戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し、初回に先制二塁打を放った。

１回１死二、三塁。鈴木はブルージェイズの右腕エースのガウスマンの２―２からの９４・８マイル（約１５２・５キロ）の直球にコンタクトすると打球は右翼ライン際に。右翼サンチェスのグラブに当たって落ち２者生還の先制２点打その後打線がつながって大量７得点。鈴木は２回の打席でも左前安打して早くも３試合連続マルチ安打となった。

試合前にはブルージェイズの岡本和真内野手とハグ。旧交を温めていた。岡本が海を渡って、メジャーの日本人右打者は２人となった。日本人右打者が同一試合でプレーしたのは、２００８年８月１６日、パドレスの井口資仁が二塁で先発し、フィリーズの田口壮が代打で出場して以来。共にスタメンでの対決は、同年５月１７日、井口が「２番・二塁」とマリナーズ・城島健司が「５番・ＤＨ」で実現して以来、実に１８年ぶりのこととなる。

初夏の日差しに緑の蔦が映えるリグレーフィールドで、日本人右打者伝説が生まれるか―。２人の打席から目が離せない。