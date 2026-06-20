◆米大リーグ カブス―ブルージェイズ（１９日、米国イリノイ州シカゴ＝フェンウェイパーク）

カブスの今永昇太投手（３２）が、２１日（日本時間２２日）に行われるブルージェイズとのカード最終戦に先発することが決まった。今季は４勝６敗、防御率４・２６。５月は４連敗と苦戦も、今月に入って内容が安定。５月７日（レッズ）以来となる今季５勝目を目指す。

この日は、本拠のブルペンで約３０球の投球練習を行って調整した。ＤｅＮＡ時代は巨人の主砲・岡本と何度も熱い対戦を重ね、通算成績は４８打数１３安打の打率２割７分１厘、３本塁打。２０２３年ＷＢＣでは、侍ジャパンとして共闘し、米国との決勝戦では今永が先発を務め、岡本が本塁打を放って世界の頂点に立った。

３年ぶり対決を控えた今永が明かす、まさかの秘策とは―。

◆今永に聞く

―きょうのブルペン投球。調整のポイントは？

「前回から良いものをしっかり引き継げるように確かめたんですけど。まあ割と良かったと思います。不安なく投げられたと思います」

―今年はスライダーの重要度が増している

「そうですね、やっぱりもうデータも出てきてますし、やっぱりある程度まんべんなく投げなければ、まあ相手を防げないので、いかに（相手が）待っていないボールを、投げるかっていうところ。その中で、いい球を投げる確率をどんどん増やせるようにしていく必要があると思います」

―ブルペンの強度は。球数は３０球くらいだったが。

「強度は高くない。今日は中５でずっとホームじゃないですか。移動が２回あったので、この前のサンフランシスコは結構サクッと終わりましたけど、今回は中５でずーっとホームで過ごせる。自分のベッドにも寝れるところもありますし、回復具合で色々変えている。そこは結構、臨機応変にやっているところですね」

―今回は、ブルージェイズ岡本選手との日本人対決がある。

「そうですね。よく対戦しましたし、よく打たれた記憶もあります。やっぱりバットにボールを乗せるのがうまいバッターで、決してフルスイングでなくて、乗っけるだけで、こう自分のバレルに入れることができる。いかに弱い打球を打たせるかというところにフォーカスする必要があるかなと思いますね」

―米国に来てからの岡本選手の映像を見ていますか。

「見てます、見てます。ヒット打ったら、結構動画が流れてくるんで。右方向に大きなのが打てますし、この前なんか５階席でしょ？ あそこに持っていくパワーもあるんで、日本と何ら変わりない、パフォーマンスを見せてるなという感じですね」

―岡本選手からみたら、今の今永投手は日本時代とずいぶん違ってみえる？

「どうですかね。相手にどう映るか分かんないですけど。僕は球速は速い方じゃないんで、普段やっぱり速いボールを打っていて、僕と対戦する時にどう対応してくるかというところ。相手の出方を見ていけばと思います。とはいえ、やっぱり僕のイメージは持ってると思う。大体こういう軌道で来るとか、このカウントでこれが来やすいとか、フィーリングで分かっていると思うんで。まあ。裏の裏をかいたり、ここは別に表の配球で行ってもいいところだとか、そういう判断を、彼との対戦の中ではしっかりしていきたいなと思います」

―秘策は？

「秘策は、彼の方が年俸もらってるんで、ちょっとぐらい俺に抑えさせろ、っていう目線で。そういう目線を送ります（笑）。まあ、打たれたくはないですけど。しっかりいいピッチチングして、僕が代わった後に彼に１本くらい打ってもらえればと思います」