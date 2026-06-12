◇サッカーW杯北中米大会

サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。19日（同20日）には試合会場のエスタディオ・モンテレイで前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席。チュニジア戦の選手起用については、明言を避けた。

14日（同15日）のオランダとの初戦で、MF久保建英が後半に相手選手と接触して負傷交代。スタジアムから引き上げる際には車椅子に乗っている姿が見られた。一夜明けた15日（同16日）に病院で精密検査を受け、日本協会は「MRIの検査をして左膝の負傷が認められました」と説明していた。診断名や全治などは公表しなかった。また、日本協会は18日（同19日）に、久保が試合会場のメキシコ・モンテレイに向かうチームに同行せず、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルでリハビリを続けると明らかにした。

森保監督はチュニジア戦のメンバー起用について質問されると、「質問していただいたことには真摯にお答えしたいと思いますけど、そこは控えさせていただいてもよろしいですか？」と明言を避けた。

続けて「何人（先発メンバーを）替えるか分からないですし、実際に今日の練習を見て最終的に決めたいと思います。皆さんが知りたいことはできるだけ教えて、話していきたいと思っていますが、日本人記者の皆さんも日本サッカーチームの一員だと思っています。出た情報が相手にどれだけ安心を与えるかということも踏まえて考えていいただければと思います」と、対戦相手の利となる回答はしなかった。会見中盤には久保についての質問が飛んだが、言及は避けた。