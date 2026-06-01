◇サッカーW杯北中米大会

サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。19日（同20日）には試合会場のエスタディオ・モンテレイで前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席。世界で話題となっているホワイトボードでの指示出しの真相を明かした。

14日（日本時間15日）に行われた1次リーグ初戦のオランダ戦で、森保監督はピッチ上の選手への指示出しに巨大なホワイトボードを使用。「45」「3」「2」などの数字が書かれており、海外メディアからも注目された。

この日の会見でも海外メディアからホワイトボードを使った指示出しについて質問が飛んだ。森保監督は「時間を知らせるために行いました。電光掲示板が真上にあって、時間は出ていたけど、選手たちからすると上を見上げないと分からないところに時間表示されていて、多くの選手が把握できていなかった」と経緯を説明。

ピッチ上の選手から何度も時間を聞かれたそうで、「ベンチに何度も時間を聞いてきたので、ホワイトボードに書いた方が伝わると思って実践しました」と明かした。