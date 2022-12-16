１８日（日本時間１９日）の１次リーグＡ組で、開催国のメキシコ（ＦＩＦＡランク１４位）は、韓国（同２５位）に１―０で勝利し、同組の１位通過が確定。今大会の全４８チーム中、決勝トーナメント（Ｔ）への一番乗りを決めた。韓国はミスと決定力不足が響いた。Ｂ組はカナダ（同３０位）がカタール（同５６位）に６―０で大勝し、記念すべきＷ杯での初白星を獲得。カナダのＦＷジョナサン・デービッド（２６）は、アルゼンチン代表ＦＷメッシに続いて今大会２人目、開催国の選手では６０年ぶりのハットトリックを記録した。

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相手のミスを見逃さず、一番乗りでの決勝Ｔ進出をたぐり寄せた。後半５分、ＧＫ金承奎がハイボールを捕球した直後、味方ＤＦと衝突してボールが落下。こぼれ球にＭＦロモが瞬時に反応して合わせると、決勝弾がネットの中に吸い込まれた。１４〜１５年まで日本代表を率い、２４年から３度目の母国の監督就任となったアギーレ監督（６７）は「難しい試合だった。最終的には、ひとつのミスが勝敗を分けることになると思っていた」と胸をなで下ろした。

守護神のミラクルセーブも光った。後半４２分、左サイドのクロスから至近距離でＦＷチョ圭成に頭で合わせられるも、ＧＫランヘルが好セーブ。続けざまのシュートも右手一本でつかみ、ラインをぎりぎり割らせなかった。終盤には５バックに布陣を変更するなど、粘り強い守備で猛攻をはねのけた。Ｗ杯ではアジア勢に無類の強さを誇っており、これで通算６戦全勝となった。

自国開催による観客の声援が後押しになっている。「アステカ競技場」とも呼ばれるメキシコシティー競技場で行われた開幕戦では、８万人を超えるサポーターが集結。この日も収容人数４万５６６４人のスタジアムに４万５０００人以上が駆けつけ、「メヒコ！ メヒコ！」の大合唱をピッチ上に送った。過去に自国開催した１９７０、８６年大会ではともに８強を記録。８６年大会ではアギーレ監督も中心選手として活躍し、前年に起きた大地震からの復興の象徴となった。

Ａ組１位通過を決めたことで決勝Ｔ１回戦、勝ち進めば２回戦もメキシコシティー競技場で開催されることが決定した。ＥＳＰＮによると指揮官は「アステカスタジアムの存在は非常に大きい。４０年前、あのスタジアムはまるで火山のようだった」と語った。過去最高成績の８強から４０年。治安の悪化や経済格差に苦しむ庶民に明るい話題を届け、今回も希望の光となる。