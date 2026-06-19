【モンテレイ（メキシコ）１９日＝岩原正幸】北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦、２０日・チュニジア戦（日本時間２１日午後１時開始）に臨む日本代表の森保一監督が試合会場で前日会見に登場した。

１４日の初戦オランダ戦では２度追いつく粘りを見せ、２―２で勝ち点１を獲得した。森保監督は「オランダ戦は選手たちがいいパフォーマンスを見せてくれて、最後まで粘り強く戦い、勝ち点１をつかみ取った。このＷ杯に向けてチームが、大きな目標を掲げて戦うところを見せてくれた。初戦でいいプレーをしてくれたが、ただ、誰も満足していない。オランダ戦の戦いがチュニジア戦の勝利を約束するものではない」と話した。

チュニジアは過去５勝１敗と得意にしている相手。だが、初戦のスウェーデン戦に１―５で大敗後、ラムシ前監督を解任し、ルナール監督に電撃交代した。不気味な存在に対し、森保監督は「監督も代わって、チュニジアは非常にモチベーション高く、死にものぐるいで１戦目の敗戦を取り返そうと、グループステージを突破しようと戦ってくる。彼らのメンタリティーに受け身にならず、われわれもこのモンテレイで勝利するために相手よりも強い気持ちを持って、さらに前進していく姿勢が必要だと思う。１戦目のダラスの空調がきいた試合とは違う、暑い中での試合となり、選手にとっても厳しい環境かなと思う。しかし、環境を想定して、事前合宿をモンテレイで実施した。すでに暑熱対策、街の環境は経験しているので、いい準備をしてきた。選手たちは落ち着いて思い切ってパフォーマンスを出してくれると思っている」と話した。