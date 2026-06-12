◇サッカーW杯北中米大会

サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。19日（同20日）には試合会場のエスタディオ・モンテレイで前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。

森保監督はオランダ戦の引き分けについて「誰も満足してない」とキッパリ。その上で「チュニジアは監督も代わって、非常にモチベーション高く、死に物狂いで、1戦目の敗戦を取り返すために戦ってくると思う。死に物狂いで戦ってくるメンタリティーに受け身にならず、勝利するために相手より強い気持ちで前進していくんだという気持ちの準備が必要だと思います」とチュニジアへの警戒心を示した。

続けて、チュニジアの印象を「個々の選手たちの能力が高いと思っています。堅守速攻で守備が堅いチーム。隙を突き、得点につなげている素晴らしいチーム。明日は非常に局面、局面で厳しい戦いになるかなと思っています」と語った。

W杯において、日本が1次リーグに勝利したのは、2002年日韓大会のロシア戦だけ。鬼門の第2戦を前に「前回（カタール大会）と同じシチュエーションではないですが、1戦目で世界のトップトップの強豪と戦っていい試合をして、２戦目を迎えるのは同じ状況。前回、痛い思いをした経験を、結果につなげられるように準備して全力でパフォーマンスする、全力で勝利をつかみにいく。勝ってサポーター、国民の皆さんと喜びを分かち合えれば」と強調した。

チュニジアは第1戦でスウェーデンに1―5と大敗。これを受け、同国協会はサブリ・ラムシ監督の解任と、フランス人のエルベ・ルナール新監督の就任を発表した。W杯でわずか1試合での解任は史上初の異例事態となった。

ルナール監督は2度のサウジアラビア代表監督経験を持ち、日本のことは熟知している。前回のカタール大会ではサウジアラビアを率い、1次リーグ初戦で後に優勝を果たすこととなるアルゼンチンに逆転勝利するなど、手腕も持ち合わせている。