日本は、２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）に１次リーグＦ組第２戦でチュニジアと対戦する。Ｗ杯の１次リーグ第２戦は、出場した過去７大会で１勝３分け３敗と鬼門になっている。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング５４位のチュニジアは、日本戦の直前に監督交代にかじを切ったばかり。どんな戦い方をしてくるか、予想が難しい不気味な存在だ。サッカー担当の松田和城記者が、試合のポイント、日本代表のキープレーヤーなどを分析した。

最大の焦点は欠場の久保に代わる、ワントップ近くでプレーする「右シャドー」の人選だ。堂安が「いろんな選手がシャドーをできる」と話したように伊東、町野、鈴木唯、塩貝、後藤ら候補は多い。アフリカ予選無失点だった堅守を崩すことが求められるだけに、ゴール前での迫力が増す堂安を予想した。伊東も有力候補の一人だが、試合途中からのジョーカー（切り札）として温存しておきたい。

鍵になるのは堂安が１列上がったことにより、空いた右ウイングバック。選手への取材からも、引いてくるチュニジア相手には、サイドからのクロス攻撃が有効的だといえる。クロッサーの菅原は、５月３１日の国際親善試合のアイスランド戦で小川のゴールをアシスト、オランダ戦でも途中出場から攻撃を活性化させるなど好調。ボールを持つ展開が予想されるだけに、右センターバックの冨安を含めて攻撃的な選手を入れた。

不気味なのが、チュニジアが日本戦直前に監督を交代したことだ。直近２試合連続で５失点と守備が崩壊していたチームの雰囲気が良くなかったことは明らか。エルベ・ルナール新監督のもと、開き直って結束する可能性もある。“解任ブースト”が怖い。

ルナール氏はサウジアラビア監督時代にＷ杯予選で日本と対戦。５バックで０−０と守り切った。中村も「やりにくかった印象」と話しており、日本相手の戦い方は熟知している。前のめりに行き過ぎて、相手の狙いであるカウンターを食らう展開は避けたい。

日本にとって鬼門となる第２戦。前回大会のコスタリカ戦は先発を前戦から５人変更したが、今回はアクシデント以外では大きく変えないとみる。中５日と休養も十分。ターンオーバーせずにベストメンバーで勝ち点３を取りにいくだろう。ここで勝利すれば、中４日の第３戦にも余裕をもたせられる。

引いて守る相手に対する攻略は、日本の課題だった。だが、今の森保ジャパンは解答を持っている。３月の国際親善試合のスコットランド戦、アイスランド戦でも、０−０の後半に３−１−４−２の攻撃的フォーメーションに切り替え、狙い通りに点を奪った。選手が口をそろえていたのは「点を取れなくても焦らないこと」。まずは失点せず、虎視眈々（たんたん）とチャンスをうかがい続けたい。４年前からの進化を証明する戦いだ。（デイリースポーツ・松田和城）