◇サッカーW杯北中米大会

MF鎌田は1ミリの隙も見せない。状態を確認するように体を動かし、集中した表情でチュニジア戦2日前の調整を終えた。「現代サッカーではファイブ（5バック）で守られると本当に難しい試合になる。自分たちはじれずに、やるべきことをしっかりとやって戦っていければいい」。先発濃厚のボランチは、我慢強く戦う姿勢を強調した。

監督交代の荒療治に出たチュニジアは、ルナール監督の下で堅いブロックを敷いてくることが想定される。日本がボールを保持する展開こそ、司令塔の鎌田の出番だ。「相手を左右にしっかり揺さぶること」。長短のパスで攻撃にテンポを生み出す。

一方、攻めあぐねて一発に沈んだ前回22年カタール大会第2戦コスタリカ戦の反省は忘れない。「もちろんリスクのあるパスも必要だと思うけれど、彼らはそれを狙っている。カウンターを狙われて失点するというのが一番自分たちにとっては難しいこと」。相手の術中にはまることなく「しっかり90分かけて勝てるように」と冷静な試合運びを見据えた。

オランダ戦はFW小川のヘディングシュートが自身の頭に触れ、思わぬ形でW杯初得点を記録。話題となった「鎌田の1ミリ」に「チームメートからも凄くいじられている。反響はある」と苦笑いを浮かべた。勝てば1次リーグ突破に大きく前進する一戦。「持ってる男」が攻撃を操る。