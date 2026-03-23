◇セ・リーグ 阪神11―3DeNA（2026年6月19日 横浜）

阪神・森下翔太外野手（25）が19日、交流戦明け初戦のDeNA戦（横浜）で、4月29日以来51日ぶりのリーグ単独トップに躍り出る16号2ランを放った。8―3の9回無死三塁、左翼席上段へダメ押しのアーチを架けた。チームは交流戦で6勝12敗の9位と苦戦をしいられたが、その流れを断ち切るかのように、リーグ戦再開初戦を先発野手全員の13安打で11得点を挙げる猛攻で快勝。最高の再発進を切り、ヤクルトと並んで10日ぶりに首位へと浮上した。

ホームランキングにふさわしい放物線を、地元・横浜の夜空に描いた。5点リードで迎えた9回無死三塁。カウント2―2から、坂本が投じたチェンジアップを完璧にはじき返した。

「（中野）拓夢さんが得点圏に進んでくれたので、打ちやすくなった。いい感じに角度を出しながらのホームランを久しぶりに打てた」

珍しく自賛した一撃は、打った瞬間にオーバーフェンスを確信する一発。左翼席上段へ消えていった放物線に目をやりながら走り始め、ゆっくりとダイヤモンドを一周した。4月29日以来のリーグ単独トップに躍り出る16号2ラン。シーズンオフから「負けたくない」と闘争心をむき出しにしてきた昨季の本塁打王・佐藤輝の前で豪快な花火を打ち上げ、ついに一歩前に出た。

「（打つ直前で走者が）得点圏にいったので外野フライでも、というところが（ストライク）ゾーン上げて打てた要因かな」

交流戦をチームトップの打率・318で終え、あとは「（打球の）角度だけ」と話していた中での一発。9回の打席を迎えるまでの4打席では、先発野手で唯一、安打がなかった。「それも頭にあった」。それでも「今年は打席を重ねるごとに微調整がちゃんとできている」自負がある。試合の中でも、後半の6回以降の打率・333を誇る対応力、修正力を、この日も結果につなげた。

今年元日付のスポニチ大阪版紙面でバレーボール日本代表・高橋藍と対談した。1時間半にも及んだアスリート論の中で、「一流選手の試合中の考え方、メンタル面の持っていき方とかは、すごく勉強になることが多かった」という。創設2シーズン目で初のレギュラーシーズン優勝をけん引し、来季からポーランドの強豪チームへ移籍する1個下の高橋の活躍は、大きな刺激になっている。

「ほぼ同学年のアスリート仲間が世界の舞台にまた挑戦することはうれしい。僕も、もっと頑張りたい」

チームは今季3戦目となった横浜で初勝利を挙げ、ヤクルトと並んで首位に浮上。交流戦明け初戦のビジター勝利は10年以来16年ぶりだ。「交流戦はタフなゲームで気持ち的にもつらかった部分もチームの中であった。そういう意味では一発目の勝ち方としてすごく良かった」。背番号1が虎の再進撃の先頭に立つ。（石崎 祥平）