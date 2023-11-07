◇セ・リーグ 阪神11―3DeNA（2026年6月19日 横浜）

横浜の夜空に豪快なアーチを描いた。4点優勢の8回無死。大山が放った一打は勝利を確信した虎党が待つ左翼席に飛び込んだ。「横浜スタジアムは何が起こるかわからない」。その思いを続く9回の第5打席でも体現。直球を完璧に捉えた大飛球は再び左翼席に着弾した。今季2度目となる2打席連発のダメ押し10号ソロだった。

「何があるか分からない球場ですし、1点でも多くというところで（追加点は）大事。1点、1点の積み重ねでいったのが良かったのかなと思います」

代名詞である全力疾走と同様に、打席でも最後まで手を緩めなかった。1点優勢の初回1死二、三塁では遊ゴロで打点。3点優勢の5回1死一、三塁では左犠飛を放って追加点を奪った。今季初の2戦連発も含めてチーム最多の4打点。これで40打点に到達してリーグ単独2位に浮上。さらに同一リーグの敵地本拠地球場ではともに最高の打率・310、23本塁打を誇る横浜で、健在ぶりも示した。

交流戦明け初戦は通算8試合で打率・529（21打数11安打）、5本塁打、7打点。球団生え抜き選手としては12年連続の岡田彰布以来となる9年連続2桁本塁打に到達した。それでも表情を変えずに、真っすぐ前だけを向いて言った。

「勝ったのが一番。明日（20日）も試合がある。しっかり準備したい」

チームとともに、最高の再スタートを切った。10年目の31歳。キャリアを重ねても貪欲な姿勢は変わらない。誰よりも1勝の重みを知るポイントゲッターは、勝利への一打だけにこだわる。（山本 浩之）