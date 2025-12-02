◇セ・リーグ 阪神11―3DeNA（2026年6月19日 横浜）

逆方向への弾道が、横浜の風に乗ってスタンドへ着弾した。3―0の初回2死二塁。阪神・坂本が、さらにDeNAを引き離す今季1号右越え2ラン。下位でも油断はできない、猛虎打線の恐ろしさを初回から知らしめた。

「あんなの打ったことないので、一生懸命走りました」

お立ち台では、自身も驚きの一打と明かして、虎党を沸かせた。キャリア9本目で、初の右越えへの一発。その一撃で、チームを勢いづけた。リード面でも序盤に苦しんだ先発・村上を7回3失点へと導き、強力打線に反撃を許さなかった。

「前回も点を取ってひっくり返された。1点でも多くというところで、良かったと思う」

横浜の地では16年8月23日以来10年ぶりの初回5得点。実はその10年前の初回猛攻で坂本はプロ初適時打、初打点を記録していた。その時は締めくくりとなる5得点目を自身でマーク。そしてこの日も、アーチで5得点目を挙げた。また一つ、港町に思い出を刻みつけた。（松本 航亮）

≪横浜では10年ぶり初回5得点≫

○…阪神の初回5得点以上は、昨季9月5日の広島戦（甲子園）で6得点して以来。横浜では16年8月23日に5得点して以来、10年ぶり。