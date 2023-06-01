【今日の献立】2026年6月20日(土)「鶏肉のバルサミコソテー」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏肉のバルサミコソテー」 「ゴーヤのフライ」 「焼きパプリカとカッテージチーズ」 の全3品。
バルサミコ酢を合わせた鶏肉のソテーと焼きパプリカのマリネは暑い夏にピッタリのメニュー。
【主菜】鶏肉のバルサミコソテー
ジューシーな鶏もも肉にバルサミコ酢がよく合います。
調理時間：25分
カロリー：614Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 適量 サラダ油 小さじ2
ローズマリー 2本 ＜調味料＞
みりん 大さじ2
バルサミコ酢 大さじ2
グリーンアスパラ 4本 プチトマト 4個
レモン 1/4個
今回は350gの鶏もも肉に、塩小さじ2/3弱をもみ込みました。時間があれば冷蔵庫に30分置いて味をよくしみ込ませてください。
グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、皮がかたければピーラーでむき、長さ4等分に切る。レモンは半分のくし切りにする。
2. フライパンの隙間にローズマリーとグリーンアスパラを入れ、ローズマリーは香りがたったら取り出し、グリーンアスパラは火が通ったら取り出す。
3. 肉に火が通ったら＜調味料＞を加えて中火で煮からめ、器に盛り、グリーンアスパラ、プチトマト、レモンを盛り合わせる。
ローズマリーを飾っても良いですね。
【副菜】ゴーヤのフライ
ゴーヤはワタごとでも、揚げることで苦味が和らぎます。衣にカレー粉を加えたスパイシーなフライ。
調理時間：15分
カロリー：146Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜衣＞
溶き卵 1個分
小麦粉 大さじ4
水 大さじ4
カレー粉 大さじ1/2
パン粉 適量 揚げ油 適量 塩 適量
2. (1)を170℃に予熱した揚げ油でカリッと揚げて油をきって器に盛り、お好みで塩をつけていただく。
【副菜】焼きパプリカとカッテージチーズ
焼いたパプリカの甘みとカッテージチーズがよく合います。
調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：118Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
黄パプリカ 1個
＜調味料＞
塩 少々
ドライパセリ 少々
EVオリーブ油 大さじ1
カッテージチーズ 適量
オーブンから取り出した時に、皮にシワが入るまで焼いてください。
ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
2. 器に盛り、カッテージチーズをスプーンですくって盛り合わせる。
バルサミコ酢を合わせた鶏肉のソテーと焼きパプリカのマリネは暑い夏にピッタリのメニュー。
【主菜】鶏肉のバルサミコソテー
ジューシーな鶏もも肉にバルサミコ酢がよく合います。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：614Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鶏もも肉 (小)2枚
塩 適量 サラダ油 小さじ2
ローズマリー 2本 ＜調味料＞
みりん 大さじ2
バルサミコ酢 大さじ2
グリーンアスパラ 4本 プチトマト 4個
レモン 1/4個
【下準備】鶏もも肉は太い筋と余分な脂を取り除き、塩をもみ込む。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
今回は350gの鶏もも肉に、塩小さじ2/3弱をもみ込みました。時間があれば冷蔵庫に30分置いて味をよくしみ込ませてください。
グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、皮がかたければピーラーでむき、長さ4等分に切る。レモンは半分のくし切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンを強火で熱してサラダ油を入れ、鶏もも肉の皮面を下にして置き、焼き色がついたら弱めの中火にして返す。
©Eレシピ
2. フライパンの隙間にローズマリーとグリーンアスパラを入れ、ローズマリーは香りがたったら取り出し、グリーンアスパラは火が通ったら取り出す。
©Eレシピ
3. 肉に火が通ったら＜調味料＞を加えて中火で煮からめ、器に盛り、グリーンアスパラ、プチトマト、レモンを盛り合わせる。
©Eレシピ
ローズマリーを飾っても良いですね。
【副菜】ゴーヤのフライ
ゴーヤはワタごとでも、揚げることで苦味が和らぎます。衣にカレー粉を加えたスパイシーなフライ。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：146Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ゴーヤ 1/2~1本 小麦粉 大さじ1
＜衣＞
溶き卵 1個分
小麦粉 大さじ4
水 大さじ4
カレー粉 大さじ1/2
パン粉 適量 揚げ油 適量 塩 適量
【下準備】ボウルで＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. ゴーヤはワタと種ごと幅7〜8mmの輪切りにして小麦粉をからめ、＜衣＞に通してパン粉をつける。
©Eレシピ
2. (1)を170℃に予熱した揚げ油でカリッと揚げて油をきって器に盛り、お好みで塩をつけていただく。
©Eレシピ
【副菜】焼きパプリカとカッテージチーズ
焼いたパプリカの甘みとカッテージチーズがよく合います。
©Eレシピ
調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：118Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）赤パプリカ 1個
黄パプリカ 1個
＜調味料＞
塩 少々
ドライパセリ 少々
EVオリーブ油 大さじ1
カッテージチーズ 適量
【下準備】赤パプリカと黄パプリカはオーブンシートをしいた天板にのせ、予熱をしていない200℃にセットしたオーブンで12分〜15分焼く。
©Eレシピ
オーブンから取り出した時に、皮にシワが入るまで焼いてください。
ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 赤パプリカと黄パプリカは粗熱が取れたら皮をむき、種とヘタを取り除き、ひとくち大に切って＜調味料＞でからめ、冷蔵庫で冷やす。
©Eレシピ
2. 器に盛り、カッテージチーズをスプーンですくって盛り合わせる。
©Eレシピ