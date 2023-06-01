プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏肉のバルサミコソテー」 「ゴーヤのフライ」 「焼きパプリカとカッテージチーズ」 の全3品。
バルサミコ酢を合わせた鶏肉のソテーと焼きパプリカのマリネは暑い夏にピッタリのメニュー。

【主菜】鶏肉のバルサミコソテー
ジューシーな鶏もも肉にバルサミコ酢がよく合います。

©Eレシピ


調理時間：25分
カロリー：614Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鶏もも肉  (小)2枚
  塩  適量 サラダ油  小さじ2
ローズマリー  2本 ＜調味料＞
  みりん  大さじ2
  バルサミコ酢  大さじ2
グリーンアスパラ  4本 プチトマト  4個
レモン  1/4個

【下準備】

鶏もも肉は太い筋と余分な脂を取り除き、塩をもみ込む。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ


今回は350gの鶏もも肉に、塩小さじ2/3弱をもみ込みました。時間があれば冷蔵庫に30分置いて味をよくしみ込ませてください。
グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、皮がかたければピーラーでむき、長さ4等分に切る。レモンは半分のくし切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンを強火で熱してサラダ油を入れ、鶏もも肉の皮面を下にして置き、焼き色がついたら弱めの中火にして返す。

©Eレシピ


2. フライパンの隙間にローズマリーとグリーンアスパラを入れ、ローズマリーは香りがたったら取り出し、グリーンアスパラは火が通ったら取り出す。

©Eレシピ


3. 肉に火が通ったら＜調味料＞を加えて中火で煮からめ、器に盛り、グリーンアスパラ、プチトマト、レモンを盛り合わせる。

©Eレシピ


ローズマリーを飾っても良いですね。

【副菜】ゴーヤのフライ
ゴーヤはワタごとでも、揚げることで苦味が和らぎます。衣にカレー粉を加えたスパイシーなフライ。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：146Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ゴーヤ  1/2~1本   小麦粉  大さじ1
＜衣＞
  溶き卵  1個分
  小麦粉  大さじ4
  水  大さじ4
  カレー粉  大さじ1/2
パン粉  適量 揚げ油  適量 塩  適量

【下準備】

ボウルで＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。

©Eレシピ



【作り方】

1. ゴーヤはワタと種ごと幅7〜8mmの輪切りにして小麦粉をからめ、＜衣＞に通してパン粉をつける。

©Eレシピ


2. (1)を170℃に予熱した揚げ油でカリッと揚げて油をきって器に盛り、お好みで塩をつけていただく。

©Eレシピ



【副菜】焼きパプリカとカッテージチーズ
焼いたパプリカの甘みとカッテージチーズがよく合います。

©Eレシピ


調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：118Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

赤パプリカ  1個
黄パプリカ  1個
＜調味料＞
  塩  少々
  ドライパセリ  少々
  EVオリーブ油  大さじ1
カッテージチーズ  適量

【下準備】

赤パプリカと黄パプリカはオーブンシートをしいた天板にのせ、予熱をしていない200℃にセットしたオーブンで12分〜15分焼く。

©Eレシピ


オーブンから取り出した時に、皮にシワが入るまで焼いてください。
ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 赤パプリカと黄パプリカは粗熱が取れたら皮をむき、種とヘタを取り除き、ひとくち大に切って＜調味料＞でからめ、冷蔵庫で冷やす。

©Eレシピ


2. 器に盛り、カッテージチーズをスプーンですくって盛り合わせる。

©Eレシピ