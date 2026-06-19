2026W杯より出場国は48まで拡大し、アジアの出場枠も8.5枠まで拡大。しかし、それでも中国代表は2026W杯出場権を掴めなかった。



『Forbes』は、なぜ中国のサッカーは強くならないのかと注目している。皮肉なことに、スポンサーの面では中国企業がW杯での存在感を拡大している。



FIFAのグローバルパートナーとしては蒙牛乳業、ハイセンス、レノボがあり、今大会に出場している各国代表チームの中にも中国企業と提携しているところが数多くある。





家電・ディスプレイ事業を展開するTCLは、アルゼンチン、ブラジル、ドイツのスポンサーを務め、家電製品会社のVattiはスペインと提携している。選手個人では、アーセナル所属のイングランド代表MFデクラン・ライスがスマートフォンメーカー『シャオミ』の公式キャンペーンに起用。本来ならば中国代表も本大会に出場したいところだったが、まだその目標は叶いそうにない。2010年代には潤沢な資金力でスター選手をかき集めた中国スーパーリーグが注目を集めたが、今では完全に失速。スーパーリーグからの代表強化プランは失敗に終わった。ただ、可能性が消えたわけではない。同メディアは新たな希望として都市対抗サッカーである江蘇スーパーリーグが人気を集めていると伝えていて、現在江蘇スーパーリーグには江蘇省内の13チームが参加。1試合の観客動員数が6万人を超えることもあり、アマチュアサッカーとしては爆発的な人気だ。他の省でもこの江蘇スーパーリーグを参考にしようとの動きがあるようで、こうした積み重ねが代表強化に繋がっていく可能性もある。人口、資金力など強みになりそうな要素は多いが、中国がアジア最終予選を勝ち抜くのはいつになるだろうか。