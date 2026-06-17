ココスの夏ランチが充実！爽やかパスタや冷やし豚しゃぶが新登場
暑い季節にうれしい「ココス」の2026夏のランチメニューが、6月23日（火）よりスタートします。爽やかなレモンクリームパスタや人気のモッツァレラトマトパスタ、さっぱり食べられる冷やし豚しゃぶ、スタミナ満点のハンバーグなど、夏にぴったりのメニューが勢ぞろい。さらにランチタイム限定価格のミニかき氷も登場し、食後まで楽しめる充実のラインアップです♪
夏にぴったりの新作パスタランチ
ココスこだわりの本格パスタに、サラダとスープバーが付いたお得なパスタランチが登場します。
海老とアボカドのレモンクリームパスタランチ
価格は990円（税込1,089円）。海老、アボカド、セミドライトマトにベビーリーフを合わせた彩り豊かな一皿です。レモンピールとレモン果汁を使用したレモンクリームソースが爽やかな味わいを演出。
グラナパダーノチーズを混ぜることでコクが増し、レモンを搾ればさらに爽快感が広がります。サラダ・スープバー付きです。
揚げなすのモッツァレラトマトパスタランチ
価格は890円（税込979円）。グランドメニューでも人気のモッツァレラトマトパスタに、とろける食感の揚げなすをプラス。
トマトの旨みと酸味、モッツァレラチーズのまろやかさが絶妙にマッチした一品です。こちらもサラダ・スープバー付きです。
WithGreen夏季限定サラダ登場！夏野菜たっぷりの満足ボウルで元気チャージ
満足感たっぷりのプレート＆ハンバーグ
鬼おろし冷やし豚しゃぶプレートランチ
価格は990円（税込1,089円）。国産豚のしゃぶしゃぶに、食感が楽しい鬼おろしをトッピング。
生姜がほんのり香る鰹だしと白醤油ベースのたれで味付けし、オクラやヤングコーンで彩り豊かに仕上げています。
ポン酢とごまだれで味変も楽しめるのが魅力。ライスまたは石窯パン、スープバー付きです。
チーズ＆ガーリックハンバーグランチ
価格は990円（税込1,089円）。ジューシーなハンバーグにチェダーチーズと素揚げしたガーリックをたっぷりトッピングしたスタミナ満点メニューです。
ガーリックトマトソースまたはデミグラスソースから選べるのもポイント。ライスまたは石窯パン、スープバー付きで満足感たっぷりです。
ランチ限定のお得なひんやりデザート
ランチ 純氷ふわふわかき氷 ミニ！いちご
価格は490円（税込539円）。純氷を使用したふわふわ食感のかき氷に、果肉入りいちごソースとミルクシロップの追いシロップ付き。
ランチタイム限定で通常価格より50円（税込55円）お得に楽しめます。
※画像は追いシロップがかかった状態です。
※503店舗で販売予定です。（6月19日時点）
※天保山マーケットプレース店、空港店舗では実施しません。
夏ランチでお得に楽しもう
ココスの2026夏ランチは、爽やかなパスタからボリューム満点のハンバーグ、ひんやりスイーツまで幅広く揃った魅力的な内容です。
平日ランチだからこそ楽しめるお得なセットメニューは、仕事の合間やお友達とのランチにもぴったり。
暑い季節を元気に乗り切るために、ぜひお近くのココスでお気に入りの一皿を見つけてみてください♡