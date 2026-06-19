オランダ代表、スウェーデン戦2日前にアクシデント…Q・ティンバーが脳震盪で次戦欠場へ
オランダ代表のMFクインテン・ティンバーが軽度の脳震盪により、スウェーデン代表戦を欠場するようだ。地元メディア『フットボール・インターナショナル』や『NOS』が伝えた。
報道によると、Q・ティンバーは試合2日前・18日の非公開練習中に接触プレーで受傷したという。MFトゥーン・コープマイネルスは「彼が僕に浮き球を蹴ろうとしたときに発生した。(自分は前に走っていたので見ていないが)聞く限りではそれほど激しい接触ではなかった。それでも注意が必要だ」と語っている。
17日に25歳の誕生日を迎えたばかりのQ・ティンバーにとっては思わぬアクシデント。同選手は日本代表戦で後半25分から出場していた。
なお、双子のDFユリエン・ティンバーは当初メンバー入りしていたが鼠径部の怪我により、大会前に負傷離脱が発表されていた。
報道によると、Q・ティンバーは試合2日前・18日の非公開練習中に接触プレーで受傷したという。MFトゥーン・コープマイネルスは「彼が僕に浮き球を蹴ろうとしたときに発生した。(自分は前に走っていたので見ていないが)聞く限りではそれほど激しい接触ではなかった。それでも注意が必要だ」と語っている。
17日に25歳の誕生日を迎えたばかりのQ・ティンバーにとっては思わぬアクシデント。同選手は日本代表戦で後半25分から出場していた。
なお、双子のDFユリエン・ティンバーは当初メンバー入りしていたが鼠径部の怪我により、大会前に負傷離脱が発表されていた。