【Amazon：TURTLE BEACH ゲーミングデバイス】 セール期間：6月20日～7月3日23時59分

AmazonにてTURTLE BEACHのゲーミングデバイス各種が特別価格で販売されている。期間は7月3日23時59分まで。

対象商品には、ワイヤレスマウスやラピッドトリガー搭載キーボード、ホールエフェクト コントローラー、ヘッドセットなど、ゲーミングデバイス各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Turtle Beach ゲーミングマウス Kone XP Air ワイヤレス 2.4GHz/Bluetooth ホワイト

マルチボタンデザインと4Dホイールを搭載したワイヤレスゲーミングマウス。低遅延の2.4GHzワイヤレス、Bluetooth機能が採用されている。応答性の高い超高速の操作が可能なOwl-Eye 19K DPI 光学式センサーとTITAN Optical Switchesの組み合わせにより、対戦ゲームでの優位性が向上している。また、スタイリッシュな充電ドックでは、10分充電するだけで4つのRGBライティングゾーンを使用した状態で5時間プレイできる。

Turtle Beach ホールエフェクト コントローラー Stealth Ultra ワイヤレス 無線 2.4GHz/Bluetooth

本商品は、充電ドック付きハイパフォーマンス ワイヤレス スマート ゲームコントローラー。低遅延ワイヤレスでXbox本体やWindows PCに素早く接続でき、さらにBluetoothでAndroidデバイスや対応スマートTVにも接続できる。高速で安定したレスポンスのタクタイルメカニカルスイッチは、標準的なボタンよりも5倍長持ちする。

AntiDrift サムスティックはドリフトを排除し、正確でカスタマイズ可能な操作と調整可能なトリガーによってゲームに素早く対応できる。コネクテッドコマンドディスプレイは、RGBライティング、オーディオ、サムスティック、マッピング可能なボタンなどをカスタマイズできるほか、特許取得済みの技術により、スマートフォンからのSNS通知を受信することもできる。さらに、調節可能なパワーモードにより、1回の充電で最大30時間のバッテリー駆動を実現する。