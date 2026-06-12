横浜Mが、8月開幕の26〜27年シーズンの新戦力として、スペイン1部ジローナの元スペイン代表U―21代表GKルベン・ブランコ（30）の獲得に動いていることが分かった。複数の関係者によればジローナとの契約が6月末で満了するため、フリーで獲得できる見通し。交渉は順調で、近く正式発表される可能性が高いという。

ブランコは地元セルタ（スペイン1部）のカンテラ（下部組織）出身で、17歳でトップ昇格した12〜13年シーズンにプロデビュー。その後も順調に成長を遂げ、絶対的な守護神として君臨し、1部リーグの出場は121試合を記録している。

ただ21〜22年シーズンにレギュラーの座を奪われ、翌シーズンはフランス1部マルセイユに期限付き移籍。その後、完全移籍に切り替わり、26年2月にジローナに活躍の場を移してた。1メートル88の長身を誇り、スペイン代表ではU―16世代からU―21まで隔年代で活躍している。

横浜Mは26〜27年シーズン、新監督にオーストラリア1部に所属するオークランドFC（ニュージーランド）で指揮を執っていたを元オーストラリア代表MFスティーブ・コリカ氏（53）の就任が決定済み。新体制で名門復活を目指す。