J1京都DF麻田将吾（27）が柏へ完全移籍することが19日までに決定的となった。複数の関係者が明かした。

麻田は京都アカデミー出身で17年にトップチーム昇格した。1メートル86の大型センターバックで、左サイドバックやボランチでのプレーも可能。高さと対人守備はもちろん、左足からの精度の高いフィードも兼備している。百年構想リーグは負傷の影響もあって7試合のみの出場に留まったものの、順位決定プレーオフ第2戦・柏戦ではフル出場。完封勝利に貢献した。柏の布部陽功GMは17年にプロデビューをさせてくれた恩師でもある。

また両サイドバックやボランチなど万能性を誇るDF須貝英大（27）は清水から正式オファーを受けている。交渉は順調に進み、細部を詰める段階になっているという。

◇麻田 将吾（あさだ・しょうご） 1998年（平10）7月6日生まれ、長野県安曇野市出身の27歳。京都U―18から17年にトップ昇格。21年には守備の要として12年ぶりのJ1昇格に貢献。元U―20日本代表。J1通算89試合1得点。1メートル86、80キロ。利き足は左。