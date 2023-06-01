6月20日 記事更新

6月も後半に差し掛かり、サマーセールの時期が目前に迫りつつある。とはいえ各ゲーム販売プラットフォームを見ると、すでにセールが実施されている作品も多い。そこで本稿ではセール対象作品の中から、セール終了日が近いものをピックアップして紹介していきたい。

ニンテンドーeショップでは、「グランド・セフト・オート：トリロジー：決定版」、「鬼武者1＋2 パック」、「ロックマンX アニバーサリー コレクション」、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI」などがお手頃な価格で入手できる。

またSteamでは「ファイナルファンタジー」シリーズセール、「『テイルズ オブ』シリーズ 30周年記念セール」、「Bus Simulator Franchise Sale」、「Devolver Digital 2026 Publisher Sale」などがセール中となっている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「グランド・セフト・オート：トリロジー：決定版」

7,700円→2,541円（67%オフ）

6月21日23時59分まで

「グランド・セフト・オートIII」、「グランド・セフト・オート：バイスシティ」、「グランド・セフト・オート：サンアンドレアス」の3作品を収録。環境面のアップグレードや高解像度テクスチャなどを導入したリマスター版となっている。

・「鬼武者1＋2 パック」

4,990円→2,495円（50%オフ）

6月22日23時59分まで

2018年発売の「鬼武者」と2025年発売の「鬼武者2」がセットになった商品。オリジナル版を高解像度化し、チューニングを施している。

・「ロックマンX アニバーサリー コレクション」

2,490円→996円（60%オフ）

6月22日23時59分まで

「ロックマンX」から「ロックマンX4」までの移植版を収録。ゲーム本編のみならず、完全新規の追加モードなどもプレイできる。また「ロックマン11 運命の歯車!!」や「コレクション2」などもセールの対象となっている。

・「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI」

3,300円→660円（80%オフ）

6月21日23時59分まで

文明の導き手となって、理想国家の建設に挑むターン制ストラテジーゲームの金字塔。Nintendo Switch版には新しい文明・指導者・シナリオを遊ぶための4種類の追加コンテンツが最初から収録されている。また全コンテンツを収録した「コンプリート・エディション」もセール対象となっている。

□ニンテンドーeショップのセールページ

Steam

「ファイナルファンタジー」シリーズセール

期間：6月26日2時まで

【注目タイトル】

・「FINAL FANTASY XVI」

7,700円→3,080円（60%オフ）

FFシリーズ初の本格アクションRPG。戦火に焼かれ祖国と弟を失ったクライヴ・ロズフィールドが、復讐だけを生きる糧として、過酷な運命に立ち向かっていく。

・「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」

5,478円→1,917円（65%オフ）

「FINAL FANTASY VII」をリメイクしたシリーズの1作目。バスターソードを背負った元ソルジャー・クラウドの戦いを描いたストーリーで、ユフィの新規エピソードなども収録されている。

・「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」

3,463円→1,385円（60%オフ）

「FINAL FANTASY X」と「FINAL FANTASY X-2」のHDリマスター版。グラフィックはキャラクターやモンスター、背景まで含めてすべてフルHD対応されており、高速モードやエンカウントなしなどのゲームブースト機能も追加されている。

□「ファイナルファンタジー」シリーズセールのページ

「『テイルズ オブ』シリーズ 30周年記念セール」

期間：6月25日2時まで

【注目タイトル】

・「Tales of ARISE」

6,930円→2,772円（60%オフ）

“継承と進化”をテーマとした「テイルズ オブ」シリーズ25周年記念タイトル。「アトモスシェーダー」で描かれる自然世界や、新システム「ブーストストライク」を導入したスタイリッシュなアクションバトルなどが楽しめる。

□「『テイルズ オブ』シリーズ 30周年記念セール」のページ

「Bus Simulator Franchise Sale」

期間：6月25日2時まで

【注目タイトル】

・「バスシミュレーター21」

3,150円→1,102円（65%オフ）

30種類もの有名メーカーのバスを運転できる乗り物シミュレーション。今作には2階建てバスや電気バスが登場し、協力して遊べるマルチプレイヤーモードも搭載されている。

□「Bus Simulator Franchise Sale」のページ

「Devolver Digital 2026 Publisher Sale」

期間：6月26日2時まで

【注目タイトル】

・「Cult of the Lamb」

2,570円→1,285円（50%オフ）

教団を立ち上げ、信者たちによる忠実なコミュニティを作り上げていくローグライクアクション。プレイヤーは悪霊憑きの子羊を操り、謎多き地域を探索しながら、自身の教えを広げていく。

□「Devolver Digital 2026 Publisher Sale」のページ

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