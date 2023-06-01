「FF7リメイク」65%オフで1,917円！ もうすぐ終了のセール情報まとめ【6月20日更新】Switchでは「ロックマン」シリーズや「GTAトリロジー：決定版」が大幅セール
6月も後半に差し掛かり、サマーセールの時期が目前に迫りつつある。とはいえ各ゲーム販売プラットフォームを見ると、すでにセールが実施されている作品も多い。そこで本稿ではセール対象作品の中から、セール終了日が近いものをピックアップして紹介していきたい。
ニンテンドーeショップでは、「グランド・セフト・オート：トリロジー：決定版」、「鬼武者1＋2 パック」、「ロックマンX アニバーサリー コレクション」、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI」などがお手頃な価格で入手できる。
またSteamでは「ファイナルファンタジー」シリーズセール、「『テイルズ オブ』シリーズ 30周年記念セール」、「Bus Simulator Franchise Sale」、「Devolver Digital 2026 Publisher Sale」などがセール中となっている。
ニンテンドーeショップ
セールタイトル更新
※期間はタイトルごとに異なる
【注目タイトル】
・「グランド・セフト・オート：トリロジー：決定版」
7,700円→2,541円（67%オフ）
6月21日23時59分まで
「グランド・セフト・オートIII」、「グランド・セフト・オート：バイスシティ」、「グランド・セフト・オート：サンアンドレアス」の3作品を収録。環境面のアップグレードや高解像度テクスチャなどを導入したリマスター版となっている。
・「鬼武者1＋2 パック」
4,990円→2,495円（50%オフ）
6月22日23時59分まで
2018年発売の「鬼武者」と2025年発売の「鬼武者2」がセットになった商品。オリジナル版を高解像度化し、チューニングを施している。
・「ロックマンX アニバーサリー コレクション」
2,490円→996円（60%オフ）
6月22日23時59分まで
「ロックマンX」から「ロックマンX4」までの移植版を収録。ゲーム本編のみならず、完全新規の追加モードなどもプレイできる。また「ロックマン11 運命の歯車!!」や「コレクション2」などもセールの対象となっている。
・「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI」
3,300円→660円（80%オフ）
6月21日23時59分まで
文明の導き手となって、理想国家の建設に挑むターン制ストラテジーゲームの金字塔。Nintendo Switch版には新しい文明・指導者・シナリオを遊ぶための4種類の追加コンテンツが最初から収録されている。また全コンテンツを収録した「コンプリート・エディション」もセール対象となっている。
□ニンテンドーeショップのセールページ
Steam
「ファイナルファンタジー」シリーズセール
期間：6月26日2時まで
【注目タイトル】
・「FINAL FANTASY XVI」
7,700円→3,080円（60%オフ）
FFシリーズ初の本格アクションRPG。戦火に焼かれ祖国と弟を失ったクライヴ・ロズフィールドが、復讐だけを生きる糧として、過酷な運命に立ち向かっていく。
・「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」
5,478円→1,917円（65%オフ）
「FINAL FANTASY VII」をリメイクしたシリーズの1作目。バスターソードを背負った元ソルジャー・クラウドの戦いを描いたストーリーで、ユフィの新規エピソードなども収録されている。
・「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」
3,463円→1,385円（60%オフ）
「FINAL FANTASY X」と「FINAL FANTASY X-2」のHDリマスター版。グラフィックはキャラクターやモンスター、背景まで含めてすべてフルHD対応されており、高速モードやエンカウントなしなどのゲームブースト機能も追加されている。
□「ファイナルファンタジー」シリーズセールのページ
「『テイルズ オブ』シリーズ 30周年記念セール」
期間：6月25日2時まで
【注目タイトル】
・「Tales of ARISE」
6,930円→2,772円（60%オフ）
“継承と進化”をテーマとした「テイルズ オブ」シリーズ25周年記念タイトル。「アトモスシェーダー」で描かれる自然世界や、新システム「ブーストストライク」を導入したスタイリッシュなアクションバトルなどが楽しめる。
□「『テイルズ オブ』シリーズ 30周年記念セール」のページ
「Bus Simulator Franchise Sale」
期間：6月25日2時まで
【注目タイトル】
・「バスシミュレーター21」
3,150円→1,102円（65%オフ）
30種類もの有名メーカーのバスを運転できる乗り物シミュレーション。今作には2階建てバスや電気バスが登場し、協力して遊べるマルチプレイヤーモードも搭載されている。
□「Bus Simulator Franchise Sale」のページ
「Devolver Digital 2026 Publisher Sale」
期間：6月26日2時まで
【注目タイトル】
・「Cult of the Lamb」
2,570円→1,285円（50%オフ）
教団を立ち上げ、信者たちによる忠実なコミュニティを作り上げていくローグライクアクション。プレイヤーは悪霊憑きの子羊を操り、謎多き地域を探索しながら、自身の教えを広げていく。
□「Devolver Digital 2026 Publisher Sale」のページ
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