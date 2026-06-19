SNIDEL BEAUTY限定コレクション登場！アイスクリーム着想の甘くきらめく新作コスメ

夏の暑さを忘れさせてくれるような、とびきりスイートなコスメコレクションがSNIDEL BEAUTYから登場します。2026年8月7日(金)に発売される「アイスクリームコレクション」は、アイスクリームの甘い幸福感やカラフルな世界観をメイクアップに落とし込んだ限定シリーズ。マーブルパウダーやリップスクラブ、ブラシセットまで揃い、毎日のメイク時間を特別なひとときへと変えてくれます♡

アイスクリームみたいな限定マーブルパウダー

今回の主役アイテムは「SNIDEL ディライトフル スクープ」。限定6色、各3,410円です。アイカラー、チーク、ハイライトとして使えるマルチユース仕様で、アイスクリームのようなマーブル模様が特徴。

EX01「Chunky Chocolate」はスモーキーなブラウン、EX02「Italian Affogato」はベージュ系の万能カラー、EX03「Berry Cheesecake」はハイライト向きのベージュカラー。

さらにEX04「Lavender Mascarpone」は華やかなラベンダー系、EX05「Raspberry Swirl」は透明感を演出するロージーカラー、EX06「Apricot Vanilla」は血色感を与えるコーラルピンクです。

さらに「SNIDEL ディライトフル スクープ ラージ」限定2色、各4,180円も登場。

EX01「Berry Vanilla Swirl」は血色感をプラスするピンクトーン、EX02「Lavender Milk」は透明感を高めるラベンダートーンで、フェイスパウダーとして活躍します。

もっちり質感のマシュマロパフ付きなのも嬉しいポイントです。

マキアージュ新作登場！ILLIT IROHAが纏うWings Collectionの魅力を紹介

唇も甘くケアする限定リップスクラブ

「SNIDEL ディライトフル ポリッシュ」は限定2色、各3,300円。シュガースクラブ配合で不要な角質をオフしながら、なめらかな唇へ導くリップスクラブです。

EX01「Strawberry Margari」は自然な血色感を演出するクリアピンク。EX02「Honey Milk」はくすみをカバーして透明感を引き出すクリアイエローです。

ミンティーグルマンフレーバーの爽やかな香りと清涼感も魅力。リップメイク前のケアとして取り入れれば、後から重ねるリップカラーの美しさもアップします。

持ち歩きたくなるブラシセットも登場

限定アイテム「SNIDEL ブラシ アソート」は3,960円。チークブラシ、ハイライトブラシ、アイシャドウブラシの3本と専用ポーチがセットになっています。

ブラシはドームパウダーにフィットする形状で、繊細なきらめきを美しく塗布できる設計。

専用ポーチにはピンクゴールドのロゴをあしらい、「LOVE」や「JOY」などのチェックボックス風デザインを採用しています。

コレクション全体のパッケージは、アイスクリームパーラーを思わせるヘイジーカラー仕様。ころんとしたサイズ感で持ち運びしやすく、ギフトにもぴったりです。

ひとさじの幸せをメイクに

SNIDEL BEAUTYの限定コレクションは、見た目の可愛さだけでなく、メイクするたび気分まで高めてくれる特別なラインアップ。

マーブルカラーのきらめきや甘く幸福感あふれる世界観は、自分へのご褒美にもぴったりです。

予約開始は2026年7月31日(金)、全国発売は2026年8月7日(金)。気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです♪