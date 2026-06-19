◆パ・リーグ オリックス６Ｘ―５西武（１９日・京セラドーム大阪）＝延長１０回＝

口を固く結び、西武・高橋光成投手はさえない表情を浮かべマウンドを後にした。１点リードの５回２死一塁。１３１キロスイーパーで西野のバットに空を切らせたが、笑顔は見せず。女房役の古賀悠と話し込みながらベンチに戻った。

制球に苦しんだ。２回はボールが打者の頭上を通過するなど、２四球を与えて２死満塁に。この危機は西川を空振り三振に斬って無失点で切り抜けたが、４回には勝ち越しを許した。

５回１０２球を投じ３奪三振、６安打３四球２失点。一度は勝利投手の権利を手にしたが「思ったところにボールがいかないから、球数が増えて自分のペースにできなかったのはある。その中でも回の最少失点で切れたのは良かったかな」と反省の弁が口をついた。

９回１死で守護神・岩城が太田に４号同点ソロを浴び、高橋光の８勝目は消滅。２３年４月２２日に勝って以降、対オリックス戦は自身９連敗中だったが、そのストップも持ち越しに。それでも、「気持ちを切らさずに打者に向かっていく姿勢はマウンドを降りるまで崩さずにできた」と最後までファイティングポーズをとり続けたことは、次回以降につながるはずだ。