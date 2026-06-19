オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は「アムステルダムの森公園」を訪問し、桜を植樹されました。

天皇皇后両陛下は現地時間の19日午後アムステルダムに隣接したアムステルフェーン市にある「アムステルダムの森公園」を訪問されました。

この公園の中には、2000年の日蘭交流400周年を記念してオランダ在住の日本人女性の団体の発案によりオランダ側と協力して桜の木が植えられた「桜エリア」があります。

両陛下はこの場所で記念植樹に臨まれます。

両陛下は在オランダ日本商工会議所会頭とオランダ日本婦人の会会頭から挨拶を受けられました。

アムステルフェーン市長のスピーチを聞いたあと両陛下は市長の案内で桜の若木の方へと進まれました。

両陛下がスコップを受け取り盛り土をとって桜の若木の植え際に丁寧に土をかけられていきました。

この植樹に先立ち、両陛下は、2011年の東日本大震災の翌年に建立された東日本大震災の追悼記念碑を訪れ、黙祷を捧げられました。

両陛下はこのあとアムステルダム市内のホテルで日本にゆかりのあるオランダ人や在留邦人らと懇談されます。

この日で両陛下はオランダでの全ての日程を終えることとなり、20日は、オランダを政府専用機で出発して2か国目の訪問先ベルギーに入られます。