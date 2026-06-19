CK→ゴールキックだけじゃない? W杯新VARルールで初のパターン、有識者も驚き「対象にあったっけ…」
18日の北中米ワールドカップ・スイス代表対ボスニア・ヘルツェゴビナ代表で、スイスに与えられたCKがオフサイドによるボスニア・ヘルツェゴビナの間接FKへと変わるシーンがあった。
この試合の後半11分、MFグラニト・ジャカが上げたクロスをFWダン・エンドイェがオーバーヘッドで合わせたがGKニコラ・バシリにセーブされ、スイスのCKになった。ただMFミシェル・アエビシェールがキックの準備をしていたところ、主審が笛を吹いてエンドイェのオフサイドだと合図。両チームの選手は素直に従ってポジションに戻っていった。GKのセーブからオフサイド判定が下されるまで30秒程の間があったことから、VARが介入したとみられる。
今大会で採用されている新競技規則では、誤って与えられたコーナーキックについて「すみやかに、そして再開を遅らせることなく、その決定を変更できる場合」に限って、VARの介入対象に追加するか大会側で選択できるようになった。W杯では介入を可能としており、ここまでブラジル対モロッコやスペイン対カーボベルデでCKがゴールキックに変わる事例が発生していた。
これまではゴールキックとすべき事象でCKにしてしまった場合のみが対象と思われていたが、今回はCKからオフサイドによる守備側の間接FKに変更するという初めてのパターン。これには競技規則や審判情報に詳しい『BBC』のデール・ジョンソン記者も「VARの(介入)対象にあったっけ…」と驚きを示していた。
その上で同氏は、VARの介入対象の一覧に「ゴールキックとすべきもの」ではなく「明らかに間違って与えられたコーナーキック」と競技規則に記載されていることから、今回のような様々なパターンが対象に含まれているものと解釈している。なお、ゴールラインではなくタッチラインを割っていたとしてCKからスローインに変更することは可能だと競技規則に明記されている。
もっとも「すみやかに、そして再開を遅らせることなく、その決定を変更できる場合」という条件があることから、オンフィールド・レビューを行うようなCK直前に発生した攻撃側のファウルなどは時間的な制限によって対象にならないものとみられる。また、通常はオフサイドポジションのVARチェックに数分を要するなか、今大会は半自動オフサイドテクノロジーによって即座にオフサイドポジションなのかが分かるため判定修正が実現した形。最新技術を駆使するW杯ならではのVARの介入だった。
この試合の後半11分、MFグラニト・ジャカが上げたクロスをFWダン・エンドイェがオーバーヘッドで合わせたがGKニコラ・バシリにセーブされ、スイスのCKになった。ただMFミシェル・アエビシェールがキックの準備をしていたところ、主審が笛を吹いてエンドイェのオフサイドだと合図。両チームの選手は素直に従ってポジションに戻っていった。GKのセーブからオフサイド判定が下されるまで30秒程の間があったことから、VARが介入したとみられる。
これまではゴールキックとすべき事象でCKにしてしまった場合のみが対象と思われていたが、今回はCKからオフサイドによる守備側の間接FKに変更するという初めてのパターン。これには競技規則や審判情報に詳しい『BBC』のデール・ジョンソン記者も「VARの(介入)対象にあったっけ…」と驚きを示していた。
その上で同氏は、VARの介入対象の一覧に「ゴールキックとすべきもの」ではなく「明らかに間違って与えられたコーナーキック」と競技規則に記載されていることから、今回のような様々なパターンが対象に含まれているものと解釈している。なお、ゴールラインではなくタッチラインを割っていたとしてCKからスローインに変更することは可能だと競技規則に明記されている。
もっとも「すみやかに、そして再開を遅らせることなく、その決定を変更できる場合」という条件があることから、オンフィールド・レビューを行うようなCK直前に発生した攻撃側のファウルなどは時間的な制限によって対象にならないものとみられる。また、通常はオフサイドポジションのVARチェックに数分を要するなか、今大会は半自動オフサイドテクノロジーによって即座にオフサイドポジションなのかが分かるため判定修正が実現した形。最新技術を駆使するW杯ならではのVARの介入だった。