巨人・竹丸和幸投手（２４）が１９日の中日戦（東京ドーム）に先発し、５回５安打３失点。４四球を与えるなど制球に苦しみ、自身４連敗（５勝５敗）となった。

初回は先頭・岡林に右前打を許したが、続く鵜飼を右飛に打ち取ると、一死一塁から石伊を併殺打に仕留め、無失点で立ち上がった。しかし、２回、サノーに安打を許し、細川、石川昂に連続四球を与えて無死満塁。続く村松に適時右前打を献上し、さらに田中の犠飛でこの回２点を失った。

０―２の３回は、一死走者なしから石伊に左越えソロを被弾。打線の援護が追いつかないまま、リードを広げられた。５回にも岡林の内野安打や四球などで二死満塁のピンチを招いたが、最後は細川を遊ゴロに打ち取り、追加点は許さなかった。

５月３１日の日本ハム戦（エスコン）では自己最長８回を完投で３失点、１２日の西武戦（ベルーナ）では８回途中を投げ３失点（自責１）、いずれも２桁三振を奪うなど直近の試合では好投した登板もあったが、５月２４日の阪神戦（東京ドーム）から自身４連敗となった。

竹丸は「慎重になりすぎた部分が、少しあったかなと思います。前回に比べたら良くはなかったんですけど、どうにもならない感じでもなかったので、そんな感じですね」と立ち上がりに精彩を欠いた要因を分析。

さらに「真っすぐの投げてる感じ、入れてる力の強さと実際に投げてるボールとギャップというか、そういうのもありますし、変化球もいまいち変化しきらないとか、そういうのがあったので、そういったところです」と細かな不具合についても改善点を探った。