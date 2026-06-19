【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表は１８日、１次リーグ第２戦のチュニジア戦が２０日（日本時間２１日）に行われるメキシコ・モンテレイに入った。

移動前には練習拠点の米ナッシュビルで調整。疲労を考慮して前日は別メニューだった上田（フェイエノールト）も全体練習に加わった。一方、オランダ戦で左膝を負傷した久保（レアル・ソシエダード）は、チュニジア戦を欠場することが決まった。この日は練習施設に姿を見せ、治療やリハビリを行ったという。

不測の事態に加えて立ちはだかるのが、１次リーグ第２戦の壁だ。日本は過去７大会で１度しか勝ったことがない。前回カタール大会では初戦で強豪ドイツから金星を挙げたものの、前の試合でスペインに０―７と圧倒されていたコスタリカに敗れている。

「むしろオランダ戦より難しくなるかもしれない」と５大会連続選出の長友（Ｆ東京）。「絶対にいけるでしょうという感覚は正直あった。コスタリカにというより、そういう精神でいることで足をすくわれた」と振り返る。

強豪オランダ相手に２度のビハインドを追いついて引き分け、４年前と似た状況にあるチームを引き締めるため、選手ミーティングを開いて意識を共有したという。前回を知る主将の板倉（アヤックス）は「どれだけ２戦目が重要か。戦術うんぬんというより、気持ちのところで同じ方向を向きたい」と強調する。鬼門突破へ、神経を研ぎ澄ましている。