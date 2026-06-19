◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が５回３失点で今季６敗目を喫した。

２回、安打と連続四球で２死満塁のピンチを招き、村松の右前打、田中の左犠飛で２点を献上。さらに３回１死からは石伊に左越えのソロを浴びた。５回までに４四球。だが試合後、杉内投手チーフコーチは左腕をとがめることはなかった。「序盤から苦しい投球をしていましたけど、気持ちを切らさず５回まで投げてくれた。前回、前々回と結構長いイニングを投げていますから。多少疲れはあったかもしれないですけど、これも経験しながらという感じですね」。さらに「序盤に３点を取られて、５回もピンチを迎えましたけど、そこできょうなりのマックスを出せるところ。次の１点をあげたら試合が壊れることは本人も感じていたはず。ああいうところは他の若い投手も含めて見習ってほしい」と語った。

前回１２日の西武戦（ベルーナ）で７回２／３を１０５球の熱投。そこから中６日で迎えたマウンドに「中６日の大変さは本人が今分かっていると思いますから。プロ１年目ですからね。これを良い経験にしてもらいたい」と期待した。