◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグの第２週フィリピン大会 日本 ３―０ （２５―１５、２５―２３、２７―２５）チェコ（１９日、フィリピン・マニラ）

１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は同１２位のチェコを３―０で下した。第１週のカナダ大会から開幕６連勝を飾った。日本はセッターでチーム最年長３５歳の栄絵里香（ＳＡＧＡ久光）を初先発させるなど、前戦から先発３人を入れ替えた新しい布陣で連勝記録を伸ばした。

両チーム最多２１得点でけん引した佐藤淑乃（ミラノ）は「２セット目、３セット目は最後まで競った展開で、苦しい場面も多かったけど、日本らしい粘り強いバレーボールが出せて最後３―０で勝ち切れて良かったです」とうなずいた。

エースが奮起した。１７日のセルビア戦ではスパイクでブロックにかかる場面が多く、途中でベンチに下げられるなど、悔しさを味わった。１日空いた中で「メンタルの部分でネガティブになりすぎないように、試合が続くのでポジティブに切り替えられるように意識しました。自信を持って１個１個やることをやったら点数を取れると思っていました」と気持ちを切り替えて、この試合に臨んだ。

この日は、第１セットから初先発のセッター・栄とのコンビも良く、レフトから立て続けに決めた。第２セット終盤の勝負どころでは、得意のサーブで攻めて相手を崩して日本の得点。競り合いの第３セットでも中盤に相手スパイクをブロックするなど、攻守で大暴れした。

２０日は高さとパワーで向かってくる世界ランク１３位のドミニカ共和国戦。開幕７連勝へ、２４歳の若きエースは「ドミニカは勢いのあるチームだし、そういう雰囲気にさせてしまうと苦しい展開になるので、序盤からエナジーを持ってやりたい」と力強く語った。