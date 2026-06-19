【あっという間に2品完成】さっぱり「焼きサバのトマトポン酢かけ」と「カニカマ卵炒め」の献立

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『cookpad plus 2026年夏号』から、暑い日に食べたいさっぱりお魚献立「焼き鯖のトマトポン酢かけ」＆「カニカマ入りだし醤油卵炒め」レシピをご紹介します。

暑い日に食べたい！さっぱりお魚献立

蒸し暑い日が増え、さっぱりとしたおかずがうれしい季節に。今回は、5月25日発売の『cookpad plus 2026年夏号』に掲載しているクックパッドアンバサダー makopapaさんの2品献立を作ってみました。

カリッと焼いた鯖とさっぱりトマトだれの相性抜群





■材料（3〜4人分）



冷凍サバ切り身 3枚



トマト 1個



A.味塩胡椒 適量



A.料理酒 大さじ1



B.ポン酢 大さじ1



B.だし醤油 大さじ1



B.酢 大さじ1



片栗粉 適量



サラダ油 適量



作り方

1.一口大に切った冷凍サバに、Aで下味をつけます。

そこに片栗粉を薄くまぶします。

2.フライパンにサラダ油を熱し、鯖を皮目から中火で焼いていきます。皮がぷくっと膨らんで縮みやすいので、軽く押さえながら焼くときれいに仕上がります。

片面約3分ずつ、両面をしっかり焼きます。

3.トマトを食べやすい大きさにカットし、ボウルに入れます。Bを加えてよく混ぜ合わせます。

4.お皿に盛った焼きサバの上に、3のトマトをたれごとたっぷりとかければ完成です！

だし醤油がきいて簡単＆おいしい！





■材料（3〜4人分）



卵 4個



カニカマ 50g



万能ねぎ 適量



A.だし醤油 小さじ2



A.味塩胡椒 少々



サラダ油 大さじ1



胡麻油 少々



だし醤油 小さじ1



作り方

1.ボウルに卵を割り入れ、Aを加えてよく混ぜます。ほぐしたカニカマを盛り付け用に少し取り分け、残りを加えてさらに混ぜます。



※makopapaさんのレシピでは、2の工程で卵を半熟状態にしてからほぐしたカニカマを入れていますが、ライブではここで加えました。

2.フライパンにサラダ油を熱し、1の卵液を一気に流し込みます。

ヘラなどで大きく優しく混ぜながら、半熟の状態になるまで火を通します。

3.仕上げにごま油を回しかけ、全体をさっとあわせたらお皿に盛り付けます。

4.最初に取り分けておいたカニカマと、刻んだ万能ねぎをのせ、だし醤油を上からまわしかければ完成です！

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『cookpad plus 2026年夏号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2026年夏号では多くのつくれぽを集めた「夏野菜の大人気おかず」から、あと1品欲しい時に便利な「レンチン副菜」、忙しい日に助かる「パスタ＆ごはん」、ビールがすすむ「簡単おつまみ」まで、暑い時期にぴったりのレシピが満載です。



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