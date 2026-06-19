Ｊ２仙台が、元所属選手のＪ１Ｃ大阪ＦＷ中島元彦（２７）の再獲得に乗り出したことが１９日、分かった。既に正式オファーを提示。今季のＪ２Ｊ３百年構想リーグ（Ｌ）を制した仙台は来季、２０２１年以来のＪ１復帰への切り札として期待を寄せている。Ｃ大阪もチームのキーマン流出阻止へ慰留に努めているとみられ、目が離せない状況だ。

中島はＣ大阪の下部組織出身。パス、シュート、ＦＫいずれも両足どちらからでも精度の高いキックを放ち、１トップ、トップ下からボランチまでこなす。

Ｊ１Ｃ大阪から２２年４月、育成型期限付き移籍で、Ｊ２降格後の仙台に加入。即戦力で活躍した。翌２３年には期限付き移籍に切り替わり、仙台の歴代中心選手が背負った「７」を託された。２４年にはＪ２全３８試合に出場し、チーム最多１３得点を挙げたが、Ｊ１昇格は果たせなかった。

２５年にＣ大阪復帰。日本代表ＦＷ南野拓実（モナコ）らが背負った「１３」番をつけて活躍し、今季はＣ大阪が３位だったＪ１百年構想Ｌで主にトップ下を担った。

仙台移籍か、Ｃ大阪残留か。その動向が注目される。

◆中島 元彦（なかじま・もとひこ）１９９９年４月１８日、大阪市生まれ。２７歳。Ｃ大阪のＵ１２、Ｕ１５、Ｕ１８でプレーし、１６年５月に２種登録されるとＣ大阪Ｕ―２３のＪ３鹿児島戦でＪ初出場。１８年、トップチーム昇格。２０年、Ｊ２新潟へ育成型期限付き移籍し、２１年にＣ大阪復帰。２２年４月、Ｊ２仙台へ育成型期限付き移籍し、２５年にＣ大阪復帰。１７１センチ、７１キロ。Ｊ１通算４８試合７得点。元Ｕ１９日本代表。