俳優・荒牧慶彦（36）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ケガの状態について報告した。

荒牧は今年4月ミュージカル「フラガリアメモリーズ〜でぃあ・まい・ふれんず！〜」の上演中に左足じん帯を断裂。24日から29日までの8公演は舞台上の代役を立て、翌5月3日13時公演から舞台上に復帰していた。

この日Xを通じて「平素より荒牧慶彦を応援いただき、誠にありがとうございます。荒牧の怪我の回復状況および現在のお仕事の状況につきましてご報告させていただきます」と書き出し「天候や着用する靴、負荷のかかり具合によっては一時的に痛みが強くなることもございますが、現状は順調に回復へと向かっております。現在は、各現場スタッフの皆様にご相談・ご協力をいただきながら、心身に負担のないよう配慮してお仕事をさせていただいております」と報告。

「お知らせいたしました通り、特に本年8月〜9月はハードなスケジュールとなっております。かねてより準備を進めてまいりました弊社主催案件をはじめ、大切にしているシリーズ作品、ご縁、ご恩のある皆様とのお仕事、そして本人の希望など、様々な要因が重なった結果でございます。ファンの皆様にはご心配をおかけしてしまい、申し訳ございません」と謝罪し「皆様それぞれの状況の許す範囲にて温かく応援していただけますと幸いです」とした。

「皆様からのお手紙、メールフォーム、劇場での拍手や笑顔など、すべての応援のお気持ちが荒牧の支えとなり、前へと進むパワーとなっております」とコメント。「今後も心身の健康に配慮しつつ、それぞれの現場で荒牧の魅力をお見せできるよう、本人およびスタッフ一同、尽力してまいります」と締めくくった。