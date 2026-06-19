「女子バレーボール ネーションズリーグ１次リーグ 日本３−０チェコ」（１９日、フィリピン）

世界ランク５位・日本が同１３位・チェコに３−０（２５−１５、２５−２３、２７−２５）でストレート勝ちし、開幕６連勝を飾った。

１７日に世界ランク９位・セルビアとフルセットの熱戦を制した勢いのまま、ヨーロッパの難敵を倒した。

第１セットは序盤にリードを許したが、１０−１１から５連続ポイント。１８−１３からも６連続ポイントで奪うなど優位に進めた。

第２セットは１１−６から５連続ポイントを奪われて同点とされ、その後も一進一退の展開が続いた。２１−２２から佐藤淑乃が決めて同点とすると、２セットを連取した。

第３セットは２４−２５となり、一旦はチェコに得点が入ってセットを落としたかと思われた。しかし、ここでアクバシュ監督がチャレンジ。相手のレシーブ前にボールが地面に着いていることが明らかになり、日本のポイントとなって同点となると、２点を連取してストレート勝ちを決めた。

２１得点を挙げた佐藤は「２セット目、３セット目は最後まで競った展開で苦しい場面が多かったんですけど、最後日本らしい粘り強いバレーができて３−０で勝ち切れたのが良かったと思います」と話した。

今後の日本は２０日に世界ランク１２位・ドミニカ共和国と戦い、２１日に同１位のイタリアと対戦する。「序盤からエナジー出していきたいと思います」と意気込んだ。

◇今大会の日本成績

６月４日・日本３−１フランス

６日・日本３−１ウクライナ

７日・日本３−０ドイツ

８日・日本３−２カナダ

１７日・日本３−２セルビア