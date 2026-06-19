◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）

巨人の増田大輝内野手が今季初めての先発出場で３安打猛打賞をマークした。「すごくうれしいですけどね、あとは勝てたら最高だったんですけどね。勝てないと意味がないかなと思います」と振り返った。

プロ１１年目で初めて右翼手として先発出場。２回２死の第１打席で先発・金丸の低め１３１キロ変化球をはじき返すと、打球は三遊間を抜けた。４回２死の第２打席では低め１３７キロ変化球を捉えると、打球は内野の頭を越えて左前に落ちた。さらに勢いは止まらず２―３の６回、２死から中前安打を放って３安打とした。３安打はプロ初となった。

増田大は「裏でマシンを結構打っていたので、緊張はありましたけど、自信というか、できるかな、というのはありました」と振り返った。

内外野を高いレベルで守るユーティリティープレーヤー。この日は右翼での先発だったが、４回からは中堅に入った。試合前まで代走と守備固めのみでの出場だったが、バットでも存在感を示した。「（コーチの）亀井さんにもサブの時があったみたいで、『サブにもレギュラーがあるよ』っていうのは言われていたので。それは頭の片隅に置いてやっていますね。それがモチベーションです」と語り「今日は３本打てましたけど、毎日１本ずつでも続けないと意味がないと思うので、また明日は切り替えて、もし出ることがあれば１本出せればなと思います」と意気込んだ。