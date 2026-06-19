俳優の黒川想矢さん（16）が18日、舘ひろしさん（76）が主演する映画『免許返納!?』の公開前夜祭に登場。舘さんが黒川さんが10歳の時に共演した際のエピソードを明かしました。

映画『免許返納!?』（6月19日全国公開 配給：東映）は、舘さん演じる映画スター・南条弘が免許返納を巡る騒動に巻き込まれる物語。黒川さんは、南条との出会いで人生が変わっていく少年・来宮亮を演じています。

イベントには黒川さんや舘さんの他に、西野七瀬さん（32）、八嶋智人さん（55）、河合勇人監督も登壇しました。

■黒川想矢「舘っていう漢字が読めなくて」

映画のタイトルにちなみ、“返納したいこと”について聞かれた黒川さんは、「館ひろし」とフリップに書いて回答。理由について「僕、舘プロっていう事務所に入ってるんですけど、舘プロに入る前に舘さんと時代劇をやらせていただいて、その時まで僕は舘さんのこと知らなくて。台本を見たときに、舘っていう漢字が読めなくて“かんひろしさん”だってずっと思ってて。そういう誤字みたいなのが、僕はめちゃくちゃ多くて。それを返納したいです」と話しました。

すると、一緒に登壇していた八嶋さんから「いや、だって10歳だもんな、あの時。僕もちょこっと出てたんですよ。10歳なのに（舘さんが）すてきだなと思って、事務所に入ろうと思ったんだもんね」と説明しながらフォローしました。

■黒川想矢“舘プロに入れてください” 舘ひろしに直談判

当時について舘さんは「3日目ぐらいから僕が座ってる椅子のところに自分で椅子を持ってきて、ずっと隣にいるんですよ」と黒川さんとのやりとりを振り返りました。

そして、「1週間ぐらいしたら“舘さん、事務所はどこですか？”って聞くから、“舘プロなんだけど”って言ったら、“え、社長ですか！？”っていうから。“あのね、僕は社長になる器じゃないんで、社長じゃないんだけど、一応舘プロです”って言ったら、“舘プロに入れてください”って言って。でも、“大人の話があるからゆっくりいろいろ考えましょう”って」と黒川さんが舘さんに直談判し、同じ事務所への所属となったエピソードを明かしました。