◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ３―１１阪神（１９日・横浜）

ＤｅＮＡがリーグ再開の初戦で２ケタ失点の大敗。本拠地・横浜スタジアムでの公式戦通算３０００試合目を白星で飾ることはできず、借金は今季最多の１１となった。

中８日で先発した石田裕太郎投手が、初回にいきなり５点を失うなど５回７失点で降板。６、７回はハンセル・マルセリーノ投手が無失点も、８回には宮城滝太投手が大山にソロを被弾。９回にも坂本裕哉投手が森下の２ランと大山の２打席連続ソロで３点を失うなど、ビハインドの場面で投入した救援陣も踏ん張れなかった。

坂本はセ・リーグ最多２８試合目の登板。これまでは競った展開での起用が多かったが、この日はベンチ入り１４投手のうち、先発要員の東克樹投手、篠木健太郎投手、尾形崇斗投手に加え、中継ぎ要員の若松尚輝投手と岩田将貴投手がベンチ外。石田裕から勝ちパターンのリリーバーにつなぐゲームプランが崩れたことが、終盤の投手起用に影響した。

試合後、相川亮二監督は終盤の失点について「登板も多くなっているし、なかなか耐えきれない。そこは起用してるのは僕なので。その中で踏ん張ってくれている投手もいる」と、厳しい表情で振り返った。